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Türk e-ticaret firmaları yurt dışına açılıyor

10.07.2023 - 10:43 | Son Güncelleme :
Türk e-ticaret firmaları yurt dışına açılıyor | Şirket Haberleri

Türkiye’nin önde gelen birçok e-ticaret firması, WORLDEF’in Eylül ve Aralık aylarında ABD ve Dubai’de düzenleyeceği World Ecommerce Forum’da global firmalarla bir araya gelerek kendilerini tanıtma fırsatı bulacak.

WORLDEF, Türkiye’deki e-ticaret markalarını Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Dubai’de global markalarla buluşturmaya hazırlanıyor. "World Ecommerce Forum USA”, 12-13-14 Eylül 2023 tarihleri arasında New Jersey’de düzenlenecek. 5-6-7 Aralık 2023 tarihleri arasında ise, Dubai Jebel Ali’de “World Ecommerce Forum Dubai” organize edilecek. WORLDEF Başkanı Ömer Nart, ABD ve Dubai’de düzenleyecekleri global e-ticaret etkinlikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“BENZERSİZ BİR ETKİNLİĞE HAZIRLANIYORUZ”

Amerika’da e-ticaret hacminin 2022 yılında 1 trilyon doları aştığını hatırlatan Ömer Nart, “Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci e-ticaret pazarı olan Amerika, Türk e-ticaret firmaları için büyük fırsatlar barındırıyor. Bu çerçevede Amerika e-ticaret pazarının aktörleri ile Türk firmaları buluşturmak üzere benzersiz bir etkinliğe hazırlanıyoruz. World Ecommerce Forum USA etkinliği ile Amerikalı pazaryeri satıcıları, perakendeciler ve e-ticaret markalarını Türk ürün tedarikçileri, üreticiler, servis ve hizmet sağlayıcıları ve teknoloji markaları ile buluşturacağız” dedi. Nart, ABD’li ve Türk e-ticaret markalarına B2B iş birliği imkanları sunan forumun e-ticaret girişimcilerinden üreticilere kadar Türkiye’de e-ticaret ekosistemi ile teması olan paydaşlarla çeşitli fırsatlar sunduğunu belirtti.

“GLOBAL E-TİCARET MARKALARI KÖRFEZ BÖLGESİNE YATIRIM YAPIYOR”

Dubai'de gerçekleşecek etkinlik hakkında da bilgi veren Ömer Nart, “Körfez bölgesi ve özellikle Dubai, e-ticarete büyük ilgi duyuyor. 30 milyar dolarlık bir e-ticaret pazarı her geçen yıl katlanarak büyüyor. Burada çok büyük bir fırsat var ve global e-ticaret markaları bu fırsatları değerlendirmek için Dubai özelinde Körfez bölgesine ciddi e-ticaret yatırımları yapıyor. WORLDEF olarak Türk markaların bu fırsatlardan yararlanması için Körfez bölgesinin en büyük e-ticaret etkinliklerinden birine imza atacağız” dedi. Nart, şöyle devam etti: “Türk üretici ve tedarikçilerin Dubai ve Körfez bölgesindeki e-ticaret potansiyelini keşfetmesini sağlayacak forum, Körfez bölgesinde önemli iş fırsatlarına ev sahipliği yapacak. Forumda ilk gün iş gezisi, ikinci gün Türkiye heyetine özel workshoplar olacak. İkinci ve üçüncü günlerde forum programı ve B2B e-ticaret iş birliği görüşmeleri yapılacak.”

Ömer Nart, Amerika ve Dubai’de düzenleyecekleri e-ticaret etkinliklerinde önemli e-ticaret markalarının yer alacağını da kaydetti.

“E-TİCARETİN DAVOS’U OLARAK NİTELENDİRİLİYOR”

E-ticaret markalarına çeşitli stratejiler ve yol haritaları sunarak, birikimlerini ve ağlarını paylaşmaları için global etkinlikler organize ettiklerini belirten Ömer Nart, “E-ticaret paydaşları arasında işbirliğine odaklanan etkinliklerimiz arasında bulunan forum, dünyanın en büyük e-ticaret etkinlikleri arasında yer alıyor. Forum, ‘E-ticaretin Davos’u’ olarak nitelendiriliyor. 8-9-10 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlediğimiz forum, ‘Avrupa’nın en büyük e-ticaret etkinliği’ olarak kayıtlara geçti" ifadelerini kullandı.


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