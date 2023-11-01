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Şifalı pekmez için mesai başladı

01.11.2023 - 11:28 | Son Güncelleme :
Şifalı pekmez için mesai başladı | Şirket Haberleri

Adana'nın Aladağ ilçesinde Toros Dağları'ndan toplanan andızın zorlu mesaisi başladı. Yapılan pekmez köylüye ekmek kapısı olurken, Türkiye'ye de şifa oluyor.

 

Yüzde 80'i orman olan ve doğası ile herkesi kendine hayran bırakan Aladağ ilçesinde yayla sakinlerinin şifalı andız pekmezi mesaisi başladı. Andız ağaçlarına tırmanarak bin bir emekle andız kozalaklarının toplandığı ve bir hafta süren meşakkatli andız pekmezi mesaisinde kazanlar kaynamaya başladı. Kilosu 150 TL’den satılan ve köy sakinlerinin ek geliri olan andız pekmezi Torosların zirvesinden büyük emekle pekmeze dönüştürülerek kışın insanlara şifa oluyor.

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Meydan Yaylası, Mavriyan bölgesinde bulunan ardıç, sedir, köknar ve ladin ormanlarının içinde doğa ile iç içe yaşayan Tuğ ailesi doğadan gelen şifa deposu olarak bilinen andız pekmezi için yoğun mesaiye başladı.

Her ağaçtan tek tek toplanan ve 18 ayda olgunlaşan andız kozalakları önce ormandan günlerce toplanıyor ardından tek tek kırılarak 3 gün suda bekletiliyor. Bir hafta süren pekmez mesaisinde andız kozalakları süzülerek kazanda 18 saat süren pekmez yolculuğu başlıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi, c vitamini barındırması, astım ve bronşite iyi gelmesi nedeniyle yoğun talep gören andız pekmezini geleneksel yöntemler ile hazırladıklarını aktaran Hasan Tuğ, "Burada ardıç ağaçlarının kozalaklarını topluyoruz. Kasım ayı ile birlikte hasat başlıyor. 30 metre yüksekten döküyoruz. Kırılıp suda günlerce bekliyor. Ardından kazanlarda kaynatıyoruz. Bu iğne yaprakları ağaçların faydaları çok fazla. Pandemi döneminde tanınır oldu. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik desteği ile tanıtıldı ve ekonomiye kazandırıldı. Köyde herkes kendine çıkarıyor. Festivallerde yer alıyor. Kilosu 150 TL’den satılıyor. Ata, dededen gelen bir gelenek. Parası için yapmıyoruz aslında atadan gelen bir alışkanlık olduğu için yapıyoruz. Her ağaçtaki kozalak 18 ayda olgunlaşıyor. Zorlu ama şifa dolu bir pekmez" dedi.

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Hasan Tuğ'un eşi Beyhan Tuğ ise bir ağaçtan yaklaşık 50 kilo andız kozalağı toplandığını ve büyük emek ile hazırladıkları andız pekmezinin şifasının çok olduğunu ifade etti.


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