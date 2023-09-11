İzmir Model Fabrika ilk meyvelerini verdi | Şirket Haberleri

İşletmelere gerçek üretim ortamı sunarak bir fabrikanın daha verimli olması için yapılması gerekenleri deneyimleme olanağı sunan İzmir Model Fabrika öğren-dönüş programından faydalanan çeyrek asırlık Mutlu Metal firması, yepyeni sektörlere kapılarını açtı. Çalışanlar, yalın üretimi yerinde görüp, kendi üretim süreçlerinde neleri değiştirebileceklerini öğrendi. Firma sahasında yapılan çalışmalar ile siparişin alınmasından sevkiyatına kadar geçen ortalama 8 haftalık süre 6 haftaya indi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile 2020 yılında hayata geçirilen İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi-Model Fabrika, işletmelere operasyonel mükemmeliyet ilkelerini, yaparak öğrenme teknikleri kullanarak yaygınlaştırmayı hedefleyen bir merkez olarak faaliyet gösteriyor. Ege Bölgesi’nde, başta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar olmak üzere, KOBİ’lerin verimliliğini verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile geliştirerek rekabet güçlerini arttırmalarını hedefleyen İzmir Model Fabrika öğren-dönüş programından iki kuşağın birlikte çalıştığı bir aile işletmesi olan Mutlu Metal firması da faydalandı. Çimen Atalay tarafından 1980 yılında kurulan ve İzmir Torbalı’da hizmet vermeye devam eden Mutlu Metal, İzmir Model Fabrika’nın Ege Bölgesi’ndeki ilk uygulayıcı firması oldu.



EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ



Yalın üretim sisteminin iyileştirilmesi için pek çok çalışma yapan firmadan 25 kişilik ekip, öğren-dönüş programıyla Model Fabrika’dan eğitim ve danışmanlık hizmeti aldı. Yapılan çalışmalar sonunda başarı kriteri spesifik ve ölçülebilir hale getirildi. Firmanın paketleme bölümünde oluşan darboğazın çözülmesine ve buradan geriye dönülerek akışın iyileştirilmesine yönelik bir planlama yapıldı. Siparişin alınmasından sevkiyatına kadar geçen ortalama 8 haftalık sürenin 6 haftaya indirilmesi hedef olarak belirlendi. Yapılan çalışmalar ve verilen eğitimler ile israfların görülebilir hale gelmesi için farkındalık oluşturuldu. Günlük paketleme kapasitesinin ortalama yüzde 25 oranında arttırılması ve kalite iyileştirmeleri ile 8 haftalık sürenin 6 haftaya düşürülmesi ile hedefe ulaşıldı. Firma yetkilileri tasarruf ettikleri zaman ve maliyetle Mutlu Marine markasına da yatırım yapıp, tekne ve yat firmalarına proje ortaklığı yaparak paslanmaz çelik tekne ve yat aksesuarları üretimini hızlandırdı.



’FARKLI SEKTÖRLERDE İŞ YAPABİLME YETENEĞİMİZİ ARTIRDIK’



Ana faaliyet alanları olan züccaciye ve mutfak endüstrisi sektöründe, tencere kulpları ve mutfak gereçlerinin tamamlayıcı aksesuarlarının üretimini yaptıklarını söyleyen firmanın ikinci nesil yöneticileri Gülesin Atalay ve Gülçin Atalay Tunç, konuyla ilgili bilgi verdi. Gülesin Atalay, Yalın üretim uygulamaları sayesinde Mutlu Metal’in paslanmaz çelik kulp üretimindeki tecrübesini, soğuk şekillendirme, kaynak ve yüzey işleme teknolojilerinde modern üretim yöntemleri ile destekleyerek firmamızın farklı sektörlerde de iş yapabilme yeteneklerini artırdık. Bu strateji ile buzdolabı kulpları imalatı ile beyaz eşya sektöründe de yerimizi aldık" ifadelerini kullandı.



’YÜZDE 85 ORANINDA İHRACAT’



Paslanmaz çelik tekne ve yat aksesuarları da ürettiklerini belirten Gülçin Atalay Tunç, "Aynı zamanda paslanmaz çelikteki bilgi birikimimiz ve denizciliğe olan ilgimizin de etkisi ile oluşturduğumuz Mutlu Marine markamızla tekne ve yat firmalarına proje ortaklığı yaparak paslanmaz çelik tekne ve yat aksesuarları üretiyoruz. Yüzde 85 oranında özellikle Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz" dedi.



’İŞE OLAN İNANÇLARI ARTTI’



Mutlu Metal’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çimen Atalay ise Arkadaşlarımızın Model Fabrika’da aldıkları eğitimlerle hem işe olan inançları arttı hem de ’bunun bana ne faydası var’ sorularının cevabını öğrenmiş oldular. Böylece Ege Bölgesi’nin ’MUTLU Model Fabrikası’nın ilk tohumlarını onların zihinlerine ve kalplerine ekmiş olduk" dedi.



’BU BAŞARI DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR’



Model Fabrika’nın deneyimsel öğrenme metoduyla firmalara sunduğu katkının önemine değinen İzmir Model Fabrika Yönetim Kurulu Dönem Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu da Model Fabrika içerisinde gerçek üretim hatları mevcut. Uygulamalı eğitimlerde katılımcılar kendi işletmelerindeki sorunların aynılarını görüyor ve bunları nasıl çözebilecekleri ile ilgili uygulamalı eğitimler alıyorlar. Mutlu Metal firmamızın başarısı bizlere doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Değişen ve dönüşen dünyada yalın üretimin önemini tüm firmalarımızın kavraması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Etiketler