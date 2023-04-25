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Deprem bölgesine her gün 70 konteyner gönderiyor

25.04.2023 - 14:32 | Son Güncelleme :
Deprem bölgesine her gün 70 konteyner gönderiyor | Şirket Haberleri

Deprem bölgesindeki barınma ihtiyacının çözümü için konteyner kent kurulumları sürdürülüyor. İçişleri Bakanlığı'nın nisan ayının başında yayımladığı veriler, bölgeye 305 konteyner kent kurulduğunu gösterirken, prefabrik yapı üreticilerinin mesaisi de devam ediyor.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin sebep olduğu barınma ihtiyacına güvenli ve sağlıklı bir çözüm olarak inşa edilen konteyner kentlere yönelik çalışmalar sürüyor. İçişleri Bakanlığı’nın 6 Nisan’da yayımladığı veriler, 10 ilde 305 konteyner kent kurulduğunu gösterirken, konteynerlerin sayısının da 50 bine yaklaştığı belirtildi. Veriler bölgeye kurulan konteyner kentlerde, yaklaşık 79 bin kişinin barındığını gösterirken, ayrıca bölgeye toplam 132 bin 447 konteyner kurulmasının planlandığı, tuvalet ve duş amaçlarıyla kullanılan konteynerlerin de önemli bir bölümünün hizmete girdiği kaydedildi.

“KOLAY KURULUMLA BARINMA İHTİYACINI HIZLA KARŞILIYORUZ”

Karmod deprem konteynerinin; üretim kapasitesi, hız, güvenilirlik ve malzeme kalitesi açısından kısa sürede en çok tercih edilen yapı olduğunu vurgulayan Mehmet Çankaya, “45 bin metrekarelik tesisimizde gerçekleştirdiğimiz üretimlerde tedarikçilerimize verdiğimiz sözleri tutuyor, hızlı ve kaliteli konteyner hizmeti sunuyoruz. Deprem bölgesine yüksek yalıtımlı, WC ve duş içeren, mutfak eviyesi bulunan, iki odalı, 300x700 santimetre ölçülerinde 21 metrekarelik konteynerler sevk ediyor. En yeni teknolojileri ve yöntemleri kullanan yapılarımız kolay kurulumu ve dayanıklılığıyla bölgedeki barınma ihtiyacını hızlı bir biçimde karşılamaya olanak tanıyor. Deprem konteynerinin yanı sıra prefabrik sahra hastanesi, prefabrik okul ve eğitim binaları, prefabrik yemekhane yapıları da üretiyoruz" diye konuştu.

“KOLAY KURULUMLA BARINMA İHTİYACINI HIZLA KARŞILIYORUZ”

Karmod deprem konteynerinin; üretim kapasitesi, hız, güvenilirlik ve malzeme kalitesi açısından kısa sürede en çok tercih edilen yapı olduğunu vurgulayan Çankaya, “45 bin metrekarelik tesisimizde gerçekleştirdiğimiz üretimlerde tedarikçilerimize verdiğimiz sözleri tutuyor, hızlı ve kaliteli konteyner hizmeti sunuyoruz. Deprem bölgesine yüksek yalıtımlı, WC ve duş içeren, mutfak eviyesi bulunan, iki odalı, 300x700 santimetre ölçülerinde 21 metrekarelik konteynerler sevk ediyor. En yeni teknolojileri ve yöntemleri kullanan yapılarımız kolay kurulumu ve dayanıklılığıyla bölgedeki barınma ihtiyacını hızlı bir biçimde karşılamaya olanak tanıyor. Deprem konteynerinin yanı sıra prefabrik sahra hastanesi, prefabrik okul ve eğitim binaları, prefabrik yemekhane yapıları da üretiyoruz" diye konuştu.


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