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Deprem bölgesindeki KOBİ'lere destek olacak

10.04.2023 - 15:46 | Son Güncelleme :
Deprem bölgesindeki KOBİ'lere destek olacak | Şirket Haberleri

6 Şubat depremleri sonrası Turkcell, istihdamdan üretime, sanattan gastronomiye, psikolojiden eğitime kadar pek çok alanda proje seferberliği başlattı. Bu kapsamda operatör şirketi ‘Gönül Bağı Projeleri’ ile harekete geçerek depremden etkilenen 11 ilde çalışma başlattı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Gücümüzü memleket sevdamızdan alarak yaraları yerinde saracağız” dedi.

Turkcell, ilk aşamadaki 3.5 milyar TL’lik yardım desteği ve geçen ay başlattığı #TurkcellİstihdamSeferberliği’nden sonra depremden zarar gören şehirlerin tamamındaki depremzedelere, farklı projelerle el uzatarak yaraları yerinde sarmayı hedefliyor.

ERKAN: ÇÜNKÜ BURA BİZİM MEMLEKET

Toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda gönülden hizmet verdiklerini ve milyonlarca hayata dokunan pek çok projeyle iz bıraktıklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şunları söyledi:

“Ülke olarak çok zor bir dönemden geçtik. Afetin ilk anından itibaren önceliğimiz, hayati önemdeki şebekeyi ve iletişimi eski haline getirmek oldu. Bu büyüklükteki bir felaketten sonra canımızı dişimize taktık. Yasımızı ve kayıplarımızın acısını daha fazla sorumluluk alarak dindirmeye çalıştık. Şimdi başka bir evredeyiz; dayanışma ve yaraları sarma vakti. Aklımız afet bölgesinin canlanmasında, kalbimiz depremde zarar gören şehirlerimizde. Yapılacak çok şey var. Biz Türkiye’nin Turkcell’iyiz. Bugüne kadar her alanda projeleriyle tarihe iz bırakan bir şirket olarak, marka mirasımızın aydınlattığı yolda durmadan yürüyoruz ve yeni ‘Gönül Bağları’ kurmak için seferberlik ruhuyla harekete geçiyoruz. İyileşmek için önce umutları yeşerteceğiz, el ele verip gönülleri bir edeceğiz. Çünkü ‘Bura Bizim Memleket’. Dün olduğu gibi bugün de elimiz taşın altında. Gücümüzü memleket sevdamızdan alarak yaraları yerinde saracağız. ‘Gönül Bağı’ bir dayanışma, birlikte çalışarak başarma projesi, bu bir memleket projesi. Çünkü bize başka memleket yok.”

“PROJELERİN DEVAMI GELECEK”

Afet bölgesinde depremden etkilenen hayatlara Turkcell'in ekosistemindeki markalarla dokunacaklarını belirten Murat Erkan, “Bu kapsamda öncelikle bölgedeki istihdama ve ekonomik kalkınmaya destek olacağız. Yerel üreticilere, KOBİ’lere, çiftçiye ve bölge esnafına iyi gelecek pek çok projeyi hayata geçireceğiz. Devamında kültür-sanattan gastronomiye, çocuklardan gençlere ve kadınlara kadar sosyal ve kültürel hayatın farklı noktalarına dokunacağız. Projelerimiz uzun soluklu olacak ve devamı gelecek” dedi.

ÖNCELİK İSTİHDAMDA

Turkcell bölgede hayatı canlandırmak için işe istihdam yaratacak projelerle başlıyor. Afet bölgesinde yeniden yapılanmanın ekonomik kalkınmayla mümkün olacağı fikrinden hareketle depremzedelerin iş hayatına dönüşü için arka arkaya adımlar atılıyor. Turkcell geçen ay başlattığı #TurkcellİstihdamSeferberliği ile depremden etkilenen illerde yaşayan, depremden sonra farklı illere yerleşen veya birinci derece yakınları afetzede olan bin 100 kişiye iş imkânı sağlayacağını duyurmuştu. Şimdi de Hatay’a ‘Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi’ kuruyor. İlk aşamada 50 kişinin işe alınacağı bu merkezde depremzedelerin istihdamı, eğitim alması ve meslek edinmesi sağlanacak. Mesleki eğitimlerle uzaktan ve evden çalışmaya uygun iş modelleri geliştirilerek çalışan sayısının artırılması hedefleniyor. Öte yandan Turkcell Akademi de 5 bin depremzedeyi teknik ve kişisel gelişim programlarıyla destekleyecek. Depremzedelere verilecek yazılım, yazılım test uzmanlığı, robotik kodlama, bulut teknolojiler, satış, pazarlama eğitimleriyle ülkeye nitelikli iş gücü kazandırılacak. Mesleki eğitimleri tamamlayanlar Turkcell, Paycell, Atmosware, Turkcell Global Bilgi ve Turkcell Bayii Satış kanallarında iş bulma imkanına sahip olacak.

ESNAF VE KOBİ’LER PAYCELL, PASAJ, İŞTURKCELL’LE DESTEKLENECEK

Deprem bölgesinin lokomotif gücü olan yerel ve küçük işletmelerin üretime devam etmesi ve pazarda yer alması sağlanacak. Turkcell’in dijital iş servislerinden olan İşTurkcell, dijital ödeme ve finansal hizmetler platformları Financell ve Paycell ile bölgedeki KOBİ'ler, esnaf ve yeni açılacak işletmeler de farklı projelerle desteklenecek. Elektronik pazar yeri Pasaj’da her il adına kurulacak dijital çarşılar bölgeden dünyaya köprü kuracak.

ÇOCUKLAR VE KADINLAR ÖNCELİKLİ

Depremden en çok etkilenen kadınlara ve çocuklara yönelik projeler de devreye alınacak. Paycell El Sanatları Vitrinleri projesinde; el sanatları ile geçimini sağlayan kadınlar faydalanacak. Turkcell Bizce ile bölgedeki kadın girişimcilerin kalkınması desteklenecek. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle sürdürülen sosyal sorumluluk projesi ‘Eğitime Dönüştür’ gibi çocukların eğitimine katkı sağlayacak projelere ağırlık verilecek. Ayrıca Hatay öncelikli olmak üzere deprem bölgelerindeki çocukların moral motivasyonu için düzenlenen etkinlikler 23 Nisan’a kadar devam edecek. Benzer sosyalleşme ve rehabilitasyon çalışmaları bölgede yaygınlaştırılacak. Çadırkentlere ve yerel üreticiye yönelik hasat dönemi etkinlikleriyle Turkcell yıl boyu depremzedelerin yanında olacak. 

Ayrıca kültür ve sanat alanlarında da yapılacak özel projelerle şehirlerin bilinen yaşam kültürleri korunmaya çalışılacak.


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