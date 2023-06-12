Bursalı girişimcilerden 'Akıllı kaynak izi takip sensörü' | Şirket Haberleri

Ulukoza girişimcileri, 'Akıllı kaynak izi takip sensörü' projesiyle 'TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı'ndan faydalanmaya hak kazandı. Projeyle, kaynak robotlarının otomasyonu ve üretim hatlarındaki hataların minimize edilmesi hedefleniyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin (Bursa Uludağ TTO) markası olan ULUKOZA bünyesinde çalışmalarını sürdüren girişimciler Dr. Nurettin Gökhan Adar ve Ali Yıldız, geliştirdikleri ‘Akıllı kaynak izi takip sensörü’ projesiyle TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı’ndan faydalanarak üniversite-sanayi iş birliğine katkı sunmayı hedefliyorlar.



Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Gökhan Adar çalışmayla ilgili, “Bursa Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nde görev yapıyorum. Firma ortağım Ali Yıldız ile birlikte TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan bir çalışma yürütmekteyiz. Kaynak robotlarına yönelik endüstriyel bir ürün geliştiriyoruz. Ürünümüz sayesinde kaynak robotlarının otomasyonu ile üretimde insan faktörünü ve hataları minimize etmiş olacağız. Ülke olarak bu tür projeleri daha fazla destekleyip geliştirerek ve yüksek lisans, doktora öğrencilerimizi endüstriye adapte edip yüksek teknoloji ürünlerin üretimine ivme kazandırabiliriz. Çıktığımız yolda İnnosens Robot Teknolojileri olarak ülkemizin öncü, dünyanın aranılan firmaları arasında olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



Endüstriyel malzemelere ulaşımın nakit ve vakit açısından zorlu bir süreci beraberinde getirdiğini de kaydeden Adar, “Bunlara rağmen projemize güveniyoruz. Ürünümüz sayesinde kaynak prosesleri için yetişmiş eleman ihtiyacı minimize olacaktır. Ürünümüz hedef pazarı olarak başlangıçta KOBİ’leri tercih edeceğiz. Çalışmamız, başından beri ULUKOZA yetkilileri tarafından yakından takip ediliyor. Gerek mentor destekleri, gerekse de eğitimlerle projemize çok ciddi katkılar sundular. Sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından büyük destek gördük. Bursa Uludağ TTO’nun, ULUKOZA’nın TÜBİTAK başvuru sürecindeki desteklerinde dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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