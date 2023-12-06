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Arıcılık Kursu’nu tamamlayan 40 kursiyere sertifika hakkı

06.12.2023 - 10:34 | Son Güncelleme :
Arıcılık Kursu’nu tamamlayan 40 kursiyere sertifika hakkı | Şirket Haberleri

Arıların ekolojik sistemdeki önemine dikkat çekmek için Tuzla Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Arıcılık Kursu’nda 40 kursiyer sertifika almaya hak kazandı. Arıcılık mesleğinin kadın elinden hayat bulması amacıyla eğitimlerin verildiği Arıcılık Eğitim ve Sertifika Programı’nın yeni dönem başvuruları da devam ediyor.

Tuzla Belediyesi öncülüğünde ve Tuzla Halk Eğitimi Merkezi’nin destekleriyle hayata geçirilen ‘Arıcılık Kursu’nda arıcılık için hazırlık, körük yakımı, kullanımı, arı ile temas, bal hasadının yapılışı, hasat sonrası süreçte arıların bakımı, beslemesi kovan içi düzenleme ve yavru kontrolü, arılarda kışlatmada yapılması gerekenler, kışlatmada nelere dikkat edilmesi, arıların kışa hazırlanması, son besin yükleme gibi eğitimler veriliyor. Arıcılık ile ilgili eğitimleri almak isteyen 140 kadın, Arıcılık Uygulama Merkezi’nde yıl boyunca online ve yüz yüze eğitimlere katılma şansı yakaladı. Başvuran kadınlardan eğitime devam eden 40 kursiyer sertifika almaya hak kazanırken, 50 kursiyer teorik eğitimlerine devam etmektedir.

“BİR ARI, BİN HAYAT DEMEKTİR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Arılar, yaşam döngüsünde öyle bir yere sahip ki varlıkları tüm dünyanın varlığı ile paralel bir şekilde devam eder. Bir arı, bin hayat demektir. Arıların ekolojik denge ile uyumlarını bozmamak için tüm Tuzla’da bu kavramı her insanın hayatına dahil etmek istiyoruz. Bu doğrultuda Arıcılık Kursu’nu hayata geçirdik. Bir yandan kadın girişimcilerimize farklı bir istihdam alanı açmak, bir yandan arıcılığı hayatımızda daha yaygın hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Tuzla Belediyesi, Tuzla Halk Eğitim Müdürlüğü destekleriyle yeni dönem kayıtlarını da başlattığını duyurdu. Arıcılık Eğitim ve Sertifika Programı’na katılmak isteyen vatandaşlar ehadituzla.com internet sitesi üzerinde den başvuru oluşturabilecek.


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