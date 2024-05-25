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Unutulan meslekler canlandırılıyor

25.05.2024 - 13:02 | Son Güncelleme :
Unutulan meslekler canlandırılıyor | Sektör Haberleri

Osmanlı'da en önemli ticaret mallarından olan ve zamanla unutulmaya yüz tutan asırlık mesleklerden kilim dokumacılığı, Batman'ın Sason ilçesinde açılan kurslarda gelecek nesillere aktarılıyor.

Sason kaymakamlığı desteğiyle Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) açılan kursta, kurs hocası Gurbet Tekin, eğitim gördüğü kurslardan ve büyüklerinden öğrendiği motifleri, desenleri, dokuma teknikleri, desenlerin anlamlarını ve kilimin geçmişteki önemini kadınlara ve genç kızlara öğretiyor.

Türklerden dünya kültürüne yayılan kilimlere atılan her motifin ayrı bir hikaye barındığını belirten Gurbet Tekin, "Ben 11 yıldır kilim dokuma işi ile uğraşıyorum. Bu kurslarımızı bazen Halk Eğitim Müdürülüğü bünyesinde, bazen de İş-Kur müdürlüğünün desteğiyle açıyoruz. Kursumuza katılan kursiyerlerimiz kendi ayakları üzerinde durabilmek için kurslara katılarak ev ekonomilerine katkı sağlamaya çalışıyor. Yıllardır atalarımızdan kalan bu mesleği kurslarımızda bizden sonraki nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu mesleğin unutulmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kursa 70 yaşındaki annelerimizde, kadınlarımızda, genç kızlarımızda katılıyor. Evde giyilmeyen eskiyen kazaklarımızı buraya getirip iplerini kilimlere aktarıyoruz. Osmanlı zamanında göçebeler sürekli kilim dokumacılığını her yerde yapabiliyorlardı. Bu meslek atalarımızdan kalan bir meslektir. Unutulmaya yüz tutan bir meslektir. biz bunu yaşatmak ve bizden sonraki nesillere aktarmak için çabalıyoruz" dedi.

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“77 yaşındayım, büyüklerim bu mesleği yapardı”

Emekli olduğunu ve boş vakitlerini değerlendirmek için kilim dokuma kursuna yazıldığını belirten 77 yaşındaki Hasibe Yıldız'da "Ben emekli oldum. Şu anda 77 yaşındayım. Annelerimiz babalarımız önce kilim işliyordu. Ben ipleri sararak kursiyerlere dağıtıyorum. Evde sıkıldığım için kursa katılarak meslek öğreniyorum" diye konuştu.

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“Özel bir meslektir, bir kilim bir ayda ancak bitiyor”

Kursiyerlerden Emine Sarkık'da kilim dokumacılığının özel bir meslek olduğunu söyledi. Sarkık, "Zor olduğu halde severek yapıyoruz; çünkü ata mesleklerindendir. Bazen bir ayda ancak bir kilim bitirebiliyoruz. Burada kilim, seccade, çanta dokuyoruz" şeklinde konuştu.

“Yaptığımız ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyoruz”

Kursata yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağladıklarını belirten kursiyerlerden Fener Kurt'da kilim dokuma kursunda yaptığı kilimleri, seccadeleri ve çantaları bazen satarak çocuklarına harçlık verdiğini, bazen de sevdiklerine hediye ettiğini belirtti. Fener Kurt, “Bu mesleğin devam edebilmesi ve ilçedeki kadınlara kilim dokuya bilecekleri bir atölye kazandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
İlçedeki her yaştan kursa katılan kadınlar tarafından ilmik ilmik el emeği göz nuruyla işlenen çeşitli motifli kilimler, seccade ve çantalar Osmanlı ve Cumhuriyetin önemli ticaret ürününü günümüze taşıyor.


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