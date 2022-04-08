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Türkiye’nin meyvesi, sebzesi ve yem bitkisi Samsun’dan

08.04.2022 - 14:48
Türkiye’nin meyvesi, sebzesi ve yem bitkisi Samsun’dan | Sektör Haberleri

374 bin 94 hektar alanlık kısmında tarım yapılan Samsun, Türkiye’de lahana ve fiğ üretiminde 1’inci, fındık, karnabahar, çeltik ve kızılcık üretiminde 2’nci ve barbunya, pırasa, turp ve muşmula üretiminde ise 3’üncü sırada yer alıyor.

Samsun’un işlenen tarım alanı 374 bin 94 hektar alan. Samsun yüzölçümünün (972 bin 459 hektar alan) yüzde 38,57’si tarım alanı olarak işleniyor. Samsun tarla bitkileri üretimi konusunda çeltik üretiminde yılda 153 bin 120 ton üretimle 2’nci sırada, soya fasulyesinde 6 bin 353 ton üretimle Türkiye 5’incisi, işlenmemiş tütünde 4 bin 274 ton üretimle 6’ncı ve yağlık ayçiçeği üretiminde de 51 bin 617 ton üretimle 10’uncu sırada yer alıyor.

SAMSUN TÜRKİYE’YE SEBZE ÜRETİYOR

Birçok sebze üretiminde Türkiye’nin ilk sıralarında yer alan Samsun tüm lahana çeşitleri üretiminde Türkiye’de 1’inci sırada yer alıyor. Samsun ayrıca karnabaharda Türkiye 2’ncisi, barbunya, pırasa ve tüm turp ürünleri üretiminde Türkiye 3’üncüsü, bal kabağı ve brokoli üretiminde Türkiye 5’incisi, taze fasulye, ıspanak, kırmızı pancar ve tüm biber çeşitlerinde Türkiye 6’ncısı, karpuz üretiminde Türkiye 8’incisi, kavun üretiminde Türkiye 11’inci, patlıcan üretiminde 12, kültür mantarında 13 ve bezelye üretiminde de 14’üncü sırada yer alıyor. Samsun’da yılda 291 bin 532 ton lahana, 42 bin 98 ton karnabahar, 6103 ton barbunya, 31 bin 720 ton pırasa, 10 bin 235 ton turp, 4915 ton bal kabağı, 7800 ton brokoli, 21 bin 365 ton taze fasulye, 7470 ton ıspanak, 600 ton kırmızı pancar, 169 bin 329 ton biber, 109 bin 475 ton karpuz, 46 bin 665 ton kavun, 19 bin 202 ton patlıcan, 818 ton kültür mantarı ve 1302 ton bezelye üretiliyor. Ayrıca Samsun Türkiye’deki lahana üretiminin yüzde 33’ünü, karnabahar üretiminin de yüzde 17’sini tek başına karşılıyor.

MEYVE ÜRETİMİNDE DE SAMSUN SÖZ SAHİBİ

Sebze ürünlerinde olduğu gibi meyve üretiminde de ilk sıralarda yer alan Samsun fındık (116 bin 795 ton) ve kızılcık (1186 ton) Türkiye’de 2’nci sırada yer alıyor. 444 ton muşmula üretimi ile 3’üncü sırada yer alan Samsun, kivi üretiminde (9611 ton) 4’üncü, böğürtlen üretiminde (64 ton) 5’inci ve dut üretiminde (2124 ton) 8’inci sırada yer alıyor. Armut, şeftali, ayva, elma ve vişne üretiminde de ilk sıralarda yer alan Samsun Türkiye’deki fındık üretiminin yüzde 17,8’ini tek başına karşılıyor.

TÜRKİYE’NİN YEM BİTKİLERİ SAMSUN’DAN

Türkiye’de üretilen fiğ (yeşil ot) üretiminin yüzde 16’sını tek başına üreten Samsun yılda 395 bin 276 ton üretimle 1. sırada yer alıyor. Samsun ayrıca fiği tohumu üretiminde (2124 ton) 3’üncü, yemlik bezelye üretiminde (39 bin 891 ton) 4’üncü, Macar tohumu üretiminde 5’inci, slaj mısır üretiminde (946 bin 20 ton) 7’nci ve yulaf üretiminde de (117 bin 30 ton) 10’uncu sırada yer alıyor. Ayrıca Samsun korunga, hayvan pancarı, sorgum ve yonca üretiminde de ilk sıralarda yer alıyor.


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