Rusya Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı | Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası, sürpriz bir kararla politika faizinde 300 baz puanlık indirime gitti. Böylelikle banka faizi yüzde 17 seviyesine çekti.

Rusya Merkez Bankası'ndan olağanüstü faiz indirim kararı geldi. Banka politika faizini 300 baz puan indirimle yüzde 17'ye çekerken; önümüzdeki toplantılarda da ilave faiz indirimlerinin yapılabileceği mesajını verdi. Bankanın takvimine göre bir sonraki toplantısı 29 Nisan'da yapılacak.

##$HABER_1473569$##

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna'ya harekatın başlamasından sonra olağanüstü bir kararla politika faizini yüzde 9,50 seviyesinden yüzde 20 seviyesine yükseltmişti. Böylelikle ülkede politika faizi 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Etiketler