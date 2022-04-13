  • Bigpara
  • Kobi
  • Sektör Haberleri
  • Türkiye fidan üretiminde dünya devleri arasında
‹ Önceki Haber “Hedef, Kuzey Makedonya’ya 1 milyar dolar ihracat” “Hedef, Kuzey Makedonya’ya 1 milyar dolar ihracat” Sonraki Haber › KOBİ’lere e-ihracat kolaylığı KOBİ’lere e-ihracat kolaylığı

Türkiye fidan üretiminde dünya devleri arasında

13.04.2022 - 13:13
Türkiye fidan üretiminde dünya devleri arasında | Sektör Haberleri

Avrupa’da fidan üretiminde zirveyi yakalayan Türkiye fidan üretiminde ABD’nin ardından dünyada ikinci sırada bulunuyor. Türkiye son yıllarda iç ve dış pazarda artan taleple birlikte fidan üretiminde zirveyi hedefliyor.

Türkiye fidan üretiminde Avrupa’da yarıştığı İspanya ve İtalya’yı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Dünyada ise ABD’nin ardından ikinci sırada bulunan Türkiye’nin fidan üretimindeki üstün başarısı fidan üreticilerini de rekabete zorluyor.

İç pazarda artan talebin yanında ihracatta ağırlıklı olarak Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Bosna Hersek, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi ülkelere yüksek oranda fidan satışı yapılıyor.

Manisa ve Muğla’daki modern fidan üretim tesislerinde fidan üretimi gerçekleştiren Agrolidya Tarım A.Ş. Türkiye’de, fidan üretiminde adından sıkça bahsettirmeye başladı. Yaptıkları yatırımlar neticesinde Türkiye’de en başarılı fidan üreticileri arasında yer almayı hedeflediklerini belirten Agrolidya Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Yaşar; endüstriyel değeri ve getirisi yüksek meyve fidanlarının üretimine yoğunlaştıklarını söyledi.

TARIMA YATIRIM, GELECEĞE YATIRIM

Açık köklü fidan mevsiminde oldukça başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade eden Yaşar, “Agrolidya Tarım A.Ş. ailesi olarak Türkiye’de markalaşmaya başladık. Bizleri tercih eden müşterilerimizin memnuniyetleri ile birlikte satışlarımız da her geçen gün artıyor. Bunun getirdiği sorumlulukların da farkında olarak kendimizi sürekli yeniliyoruz. Fidan üretim kapasitemizi yeni tesislerle artırırken; dijital mecralarda da alt yapımıza büyük yatırımlar yapıyoruz. Endüstriyel değeri ve getirisi yüksek olan badem, ceviz, fıstık, zeytin gibi meyve fidanlarının üretimine yoğunlaşıyoruz. Çiftçilerimizi ve yatırımcılarımızı da bu ürünlere teşvik ediyoruz. Doku kültürü üretimi ve klasik meyve fidanı anaçlarında da ciddi miktarda üretim ve satış yapıyoruz. Ucb1 Antep Fıstığı Anacı, Garnem ve GF 677 gibi meyve fidanı anaçlarına artan bir talep var. www.agrolidya.com isimli e-ticaret mağazamızla ülkemizin birçok noktasında yüksek miktarda fidan satışı gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde artan talep ile birlikte, yurtdışından gelen talepler de her geçen gün artıyor. Hali hazırda Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan gibi ülkelere ihracat gerçekleştirirken 2022 sonunda bazı Avrupa ülkelerine de ihracat gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye’nin fidan ihracatında yakaladığı başarılı ivmeye Agrolidya Tarım A.Ş. olarak elimizden geldiğince katkı sağlamaya devam edeceğiz. Tarıma yapılan her yatırımın aynı zamanda geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu biliyoruz. Türk tarım sektörüne yaptığımız yatırımlar ve ortaya koyduğumuz başarılı çalışmalar neticesinde ülkemizde en başarılı fidan üreticileri arasında yer almayı hedefliyoruz” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.461 Değişim: -0,13% Hacim : 59.297 Mio.TL Son veri saati : 17:49
Düşük 2.435 13.04.2022 Yüksek 2.498
Açılış: 2.483
14,5902 Değişim: -0,06%
Düşük 14,5551 13.04.2022 Yüksek 14,6054
Açılış: 14,5986
15,8674 Değişim: 0,36%
Düşük 15,7820 13.04.2022 Yüksek 15,8904
Açılış: 15,8104
928,20 Değişim: 0,66%
Düşük 920,39 13.04.2022 Yüksek 929,92
Açılış: 922,11
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.