TOBFED'den otomotiv sektörüne yeni yön | Sektör Haberleri

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED), 300 bin KOBİ’nin ve 1 buçuk milyonu aşkın çalışanın ekmek kapısı olan sektörün sürdürülebilir dönüşümünü gerçekleştirebilmesi ve uluslararası alanda rekabetçi olabilmesi için oluşturduğu eylem planını gerçekleştirdiği online toplantıyla açıkladı.

Kamu, özel ve kâr amacı gütmeyen sektörlerin fikir önderinin katılımıyla gerçekleşen ‘Geleceğe Yön Verenler Konferansı’ ve Türkiye otomotiv bakım ve satış sonrası hizmetler sektörünün üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapılan anket doğrultusunda, ‘TOBFED Sürdürülebilir Gelecek Raporu ve Eylem Planı’ hayat buldu. Nitelikli ve yaygın istihdam, teknoloji ve girişimcilik, sermayeye erişim ve sürdürülebilir dönüşüm ana temaları kapsamında şekillenen raporun veriye dayalı ve kolay anlaşılır yapısı ile bir referans belge olarak konumlandığı belirtildi. Rapor, aynı zamanda TOBFED’in Akademi, Girişimcilik, Kariyer, Projeler, Sistem ve Veri şeklinde altı yeni inisiyatifinin de temelini atıyor ve bu doğrultuda 2023 sonuna kadar gerçekleştirilecek eylemleri özetliyor.

“42 ÜYE DESTEĞİYLE BİRÇOK PROJE YÜRÜTÜLÜYOR”

DHA'nın haberine göre; 13 Ekim’de, çevrimiçi düzenlenen ve sektörün isimlerini bir araya getiren etkinlikte rapor; TOBFED’in de üyesi olduğu Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) Genel Sekreteri Dr. Onur İlhan sundu. İlhan, “2,3 trilyon dolarlık küresel etki yatırımı ekosisteminin milli üst kurulu olan EYDK, pozitif, ölçümlenebilir sosyal ve çevresel etki yaratarak finansal getiri elde etme düsturunu Türkiye’de yaygınlaştırmak için TOBFED ve diğer 42 üyesinin desteğiyle pek çok proje yürütüyor. TOBFED’in vermekte olduğu bu sürdürülebilir dönüşüm taahhüdü, diğer tüm reel sektör oyuncuları için de önemli bir sinyal görevi üstleniyor” diyerek raporun önemine dikkat çekti.

“2023 HEDEFİ FARK YATAN SOUÇLARA ULAŞMAK”

Toplantıda TOBFED rapor süreçleri hakkında bilgiler veren Dr. Onur İlhan, rapor sürecinin 5’e ayrıldığını belirterek bunların; TOBFED yönetimi ile keşfedici görüşmeler, sektör önderi ile anket çalışması, geleceğe yön verenler konferansı, bulguların çözümlenmesi ve stratejiler, sürdürülebilir gelecek raporu ve eylem planı olduğunu söyledi. Dr. İlhan, “Aralık 2023 hedefimiz, “Sözü daha da muteber bir TOBFED’in, geliştirdiği veya içerisinde yer aldığı proje ve süreçlerle sektör ve Türkiye için fark yaratan sonuçlara ulaşması ve paydaşlarıyla birlikte kazanarak büyümesi; bunu yaparken pozitif sosyal ve çevresel etki sağlamayı ana amaç olarak benimsemesi, küresel eğilim ve gerekliliklerle bağlantılı olarak dijital ve sürdürülebilir dönüşümünü gerçekleştirmesi” açıklamasını yaptı.

“BİRÇOK FARKLI PROJE”

Dr. İlhan eylem planını ’İş birlikleri ve farkındalık yaratmak, TOBFED’in yeni yönetişim ve idare yapısını hayata geçirmek, TOBFED veri, TOBFED sistem, TOBFED Akademi, TOBFED kariyer, TOBFED girişimcilik, TOBFED projeleri’ şeklinde sıralayarak projelerinin ise Otomotiv Sektöründe Kadın Gücü, Yeşil Bayrak, Kadın, Elektrikli Araçlara Geçiş, Bağımlılığa Karşı Temiz Sayfa, Ağaçlandırma Yoluyla Karbon Dengeleme Sertifikası ve Sosyal Etki Tahvili olduğunu açıkladı.

“ENGELLER ÖZELLİKLE SİSTEM KAYNAKLI”

Mart-Nisan 2022’de düzenlenen anket ile sektördeki üst düzey yönetici ve işletme sahiplerinden 42 tanesinin görüşlerine ulaşıldığını belirten Dr. İlhan, “Bulgular, konferansın mimarisinde kullanıldıkları gibi, aynı zamanda işbu raporda yer alan Eylem Planı için de bir baz teşkil etmişlerdir. Sektörün sürdürülebilir gelişiminin önündeki engellerin özellikle sistem kaynaklı oldukları görülmektedir. Paydaşlar, sistemin yenilenmesi ve güçlendirilmesi için TOBFED’in yön göstericiliğinde hareket etmeye de eğilimlilerdir. Sistem kaynaklı sorunların başında organizasyon, kurumsallık, insan sermayesi, finansal yetkinlik ve yeterlilikle strateji geliştirme alanlarındaki sorunlar gelmektedir. Bunlar, sistemsel olmalarından dolayı tek tek ve proje bazlı ele alınabilecek konular değillerdir. Bütüncül ve katılımcı bir sektör eylem planı geliştirilmesi ve ısrarlı bir şekilde uygulanması, en uygun yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Bu minvalde hazırlanan TOBFED Eylem Planı, işbu raporda sunulmaktadır” açıklamasında bulundu.

“YÖNLENDİRME KOMİTESİ KURULDU”

Rapor sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dr. İlhan, “Sektörün gelişiminin önündeki engelleri kaldırma potansiyeli olan girişimler, paydaşlarla iş birliği içinde desteklenmeli. Bu doğrultuda en büyük sorumluluğun, birleştirici bir güç olan TOBFED’e ve yıllar içerisinde kurduğu iş ağına düşeceği öngörülmektedir. Dolayısıyla TOBFED’in ana hedefi, kendi kurumsal girişim ve projelerini hayata geçirmektir. Bunun için her alanda yetkin kişi ve kurumlarla, çatı strateji kapsamında hareket etmek gerekmektedir. İşbu stratejinin de bir eylem planı halinde, şeffaf ve kapsayıcı şekilde kullanıma sokulması büyük fayda sağlayacaktır. Tüm paydaşlarımızı işbu raporda yer alan detaylı eylem planına destek olmaya çağırıyoruz. Bu süreçte başarıyı temin etmek için TOBFED bünyesinde bağımsız bir Yönlendirme Komitesi kurulduğunu da sizlerle paylaşmak isteriz. Tavsiye niteliğinde kararların alınacağı komitede, sektöre çok farklı açılardan dokunarak katma değer sağlayacak üst düzey paydaşlar bulunuyor. Bu şekilde bakış açımızı genişletmek, yaratıcılığı beslemek ve küresel eğilimlere uygun hareket etmek de mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

“GÜÇ BİRLİĞİ YAPMALIYIZ”

TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş ise “Eriştiğimiz 300 bin KOBİ ile Türkiye otomotiv bakım ve satış sonrası hizmetler sektörünün, küresel ölçekte ve rekabetçi işletmeler vesilesiyle sürdürülebilir büyümesine destek olmak için çalışmaktayız. Bu doğrultuda hazırlanan, ‘TOBFED Sürdürülebilir Gelecek Raporu ve Eylem Planı’ çalışması, TOBFED’in ve sektörün geleceğine ışık tutmaktadır. Mart-Nisan 2022’de 42 sektör paydaşının katılım gösterdiği anketimizden ve 26 Nisan 2022’de çevrimiçi olarak gerçekleştirilen konferansımıza katılım sağlayan 26 değerli konuşmacımızın görüşlerinden süzülen işbu rapor, önemli bir dönüm noktasıdır. Güç birliği yapmamız gereken yeni bir döneme adım atmaktayız” dedi.

“GELECEK BENİMDİR’ DEMEK İÇİN ÜRETMELİYİZ”

Başarılarını artırmak için önemli noktalarından birinin de Eylül 2021’de üyesi olduğukları, kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektörlerden 43 lider kurumu, pozitif ve ölçümlenebilir sosyal ve çevresel etki yaratarak finansal getiri elde etmeyi hedefleyen ve dünyada çapında 2,3 trilyon dolar seviyesine ulaşan etki yatırımcılığı çerçevesinde bir araya getiren Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) olduğunu belirten Bakırtaş sözlerine son olarak şunları ekledi:

“Elektrikli araç devriminin henüz başlarındayız. ‘Gelecek benimdir’ diyebilmek için dünyadaki gelişmeleri sadece takip etmekle kalmamalı, muhakkak gelişimin bir parçası olmalıyız. Üretmeliyiz, üreterek büyümeliyiz. Elektrikli araçlar, tüm altyapıyı ve iş yapış süreçlerini, dolayısıyla sektörümüzü de kökünden değiştirecektir. Diğer yandan, kadınlar, gençler ve tüm dezavantajlı gruplar da önceliğimiz olmaya devam edecektir. Ancak bu şekilde küresel anlamda rekabetçi bir sektör olabileceğiz.”

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