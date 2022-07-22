Tekstilcilerden Paris çıkarması | Sektör Haberleri

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ihracatın arttırılması ve sektörlere yeni iş fırsatları sunabilmek hedefiyle Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Premiere Vision Fuarı’nı ziyaret etti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun’un da yer aldığı heyet, bu yıl ilk kez temmuz ayında düzenlenen fuarda 2023-24 sonbahar-kış trendlerini inceledi. Dünyanın önde gelen 1.200 markasının ultra premium koleksiyonlarını görücüye çıkardığı fuarı 3 gün boyunca 118 ülkeden 23 bini aşkın kişi katıldı. Fuarda Türkiye’den 212 firma bulunurken, bu firmaların 59’unun Bursa firması olduğu paylaşıldı. Uluslararası alıcıların yanı sıra tasarımcılar, stilistler, üretim yöneticileri, moda ve aksesuar markalarının yöneticilerini bir araya getiren fuarda, Bursalı firmalar önemli iş bağlantılarına imza attı.

KÜRESEL REKABET

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO’nun Küresel Fuar Acentesi organizasyonu ile Premiere Vision ve Texworld Fuarlarını ziyaret ettiklerini söyledi. Bursalı firmaların her iki fuarda da yoğun bir ilgi ile karşılaştığını gözlemlediklerini belirten Uğur, “Firmalar oldukça memnun. Burada yapılan görüşmelerin siparişe dönüşmesi ve ihracata katkı sağlaması en önemli hedefimiz. BTSO üyelerini en prestijli fuar organizasyonları ile buluşturmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun da, Bursa’nın tekstil sektöründeki gücünü Paris’te tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini söyledi. Sektörde her geçen yıl daha iyi bir noktaya ilerlediklerini ifade eden Uçkun, “Küresel rekabette en güçlü şekilde biz de varız. Premiere Vision, bu yıl ilk kez temmuz ayında düzenlenmesine rağmen firmalarımızın hepsi çok memnun ayrıldı. BTSO’ya destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

20 BİN TL DESTEK

Seçen Tekstil CEO’su Hilal Gülseçen ise, şubat ayında düzenlenen fuarın pandeminin etkisiyle beklentilerin çok altında kaldığını belirterek, “Türkiye, tedarik zincirindeki kırılmanın etkisiyle önemli bir cazibe merkezi haline geliyor. Sektör olarak kolektif düşünebilir, hep birlikte doğru bir duruş sergileyebilirsek önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak büyük fırsatları değerlendirebiliriz” diye konuştu. Öte yandan BTSO organizasyonuyla gerçekleştirilen yurtdışı fuar organizasyonlarına katılan firmalar, KOSGEB’den 20 bin TL’ye, BTSO’dan ise bin TL’ye kadar destek alabiliyor.

‘TALEP UZAKDOĞU’DAN TÜRKİYE’YE YÖNELİYOR’

Fuara katılan BTSO heyeti arasında yer alan Neon Tekstil Kreatif Direktörü İrem Savcı, organizasyon kapsamında iş odaklı müşterilerle görüştüklerini söyledi. Savcı, “Fuarda uzun süredir görüşme imkanı bulamadığımız müşterilerimizle yeniden bir araya geldik. Gelecek yıllarda standımızı büyütmek istiyoruz. Firma olarak Avrupa’nın yanı sıra Kanada ve Avustralya gibi ülkelerden müşterilerimiz var. Bu ülkeler pandemi ile birlikte talebi Uzakdoğu’dan Türkiye’ye çevirdiler. Güney Amerika’da da yüksek bir potansiyel var. Bunları fırsata çevirmek için aksiyon almak lazım. Premiere Vision Fuarı’nın da buna katkı sağlayacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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