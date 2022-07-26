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Tekstil sektöründen New York çıkarması

26.07.2022 - 09:17
Tekstil sektöründen New York çıkarması | Sektör Haberleri

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından New York’ta 3üncüsü düzenlenen ‘Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı I of the World’, 20-21 Temmuz tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açtı.

InterContinental Barclay New Yorkt’a gerçekleşen tekstil fuarında, Türkiye'nin önde gelen 33 kumaş firması, Türk tekstilinin ABD’deki pazar payını genişletmek için ürünlerini sergiledi. Fuara ilişkin değerlendirmelerini paylaşan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, ABD tekstil pazarının Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, “2021 yılında 850 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ihracat verisine ulaştık. 2021 yılı hedefimiz ise 1 milyar doların üzerine çıkmak. Bunun için gerçekleştirdiğimiz fuar büyük önem taşıyor” dedi.

Türkiye’nin ABD’nin kumaş ithalatında ilk 5’e girebilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, “I of the world bizim tekstil ürünleri fuarımız ve ABD’ye özgü yaptığımız bir çalışmamızdır. ABD bizim için çok önemli bir pazar. 2021 yılında 850 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek çok güzel rakamlara ulaştık. Bu seneki hedefimiz ise 1 milyar doların üzerine çıkmak. Bizim bu potansiyelimiz var çünkü Türkiye, tekstil sektöründe dünyanın 5’inci büyük tedarikçisi. Aynı zamanda dünya pazarlarından yüzde 3.6 pay alıyoruz. Fakat ABD’nin ithalatından aldığımız pay 2.6. Yani hâlâ burada bir potansiyelimiz var. Kısa vadede hedefimiz payımızı yüzde 3’ün üzerine taşımak” ifadelerini kullandı.


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