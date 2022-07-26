  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Rusya’dan Avrupa'ya gaz akışı yarı yarıya düşecek
‹ Önceki Haber Tekstil sektöründen New York çıkarması Tekstil sektöründen New York çıkarması Sonraki Haber › Avrupa Yatırım Bankası’ndan Ukrayna’ya finansal desteğe onay Avrupa Yatırım Bankası’ndan Ukrayna’ya finansal desteğe onay

Rusya’dan Avrupa'ya gaz akışı yarı yarıya düşecek

26.07.2022 - 10:05
Rusya’dan Avrupa'ya gaz akışı yarı yarıya düşecek | Ekonomi Haberleri

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım gaz boru hattındaki bir türbinin daha bakıma alınacağını duyurarak, Avrupa'ya gaz akışının 33 milyon metreküpe düşeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta bazı türbinlerdeki bakımların sona ermesiyle Avrupa'ya tekrar 67 milyon metreküp gaz sağlamaya başlayan Rus devlet enerji şirketi Gazprom, yeni bakımlar nedeniyle gaz sevkiyatının yarı yarıya düşeceğini duyurdu. Gazprom tarafından yapılan açıklamada, "Bakımlar öncesi revizyonlar arasındaki sürenin sona ermesiyle bağlantılı olarak Rostekhnadzor (Güvenlik Sertifikası) talimatlarına göre ve motorun teknik durumu dikkate alınarak, Gazprom, Portovaya CS'de başka bir Siemens gaz türbini motorunun çalışmasını durduruyor" denildi.

Açıklamada, 27 Temmuz sabahı 07.00'de başlayacak çalışmalar neticesinde Kuzey Akım'dan gaz sevkiyatının 67 milyon metreküpten 33 milyon metreküpe düşeceği belirtildi.

GAZ AKIŞI DAHA ÖNCE DE BAKIM NEDENİYLE YARIYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz ay sonunda Kuzey Akım boru hattındaki bazı türbinler Alman Siemens firması tarafından bakım için Kanada'ya gönderilmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını öne süren Kanada, bu türbinleri önce Alman firmasına teslim etmemişti. Hem Almanya hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından Kanada'ya yapılan müracaatlar ve baskılar sonucunda Kanada türbinleri göndermiş ve geçtiğimiz haftalarda yapılan 10 günlük bakım çalışması nedeniyle boru hattından Avrupa'ya gaz akışı yarı yarıya düşürülmüştü.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.537 Değişim: -0,45% Hacim : 31.426 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.535 26.07.2022 Yüksek 2.566
Açılış: 2.558
17,8625 Değişim: 0,51%
Düşük 17,7280 26.07.2022 Yüksek 17,8786
Açılış: 17,7721
18,1167 Değişim: -0,46%
Düşük 18,0114 26.07.2022 Yüksek 18,2986
Açılış: 18,2012
986,58 Değişim: 0,36%
Düşük 980,65 26.07.2022 Yüksek 992,33
Açılış: 983,07
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.