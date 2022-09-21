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Teknoloji buluşmalarının 82. durağı Gaziantep olacak

21.09.2022 - 14:12
Teknoloji buluşmalarının 82. durağı Gaziantep olacak | Sektör Haberleri

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (GAOSB) iş birliği ile hayata geçirilen OSB TEKNOKENT’in destekçisi olduğu Türkiye Teknoloji Buluşmalarının 82. Durağı Gaziantep olacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde Eticaret Merkezi A.Ş. ve (WTECH) Teknolojide Kadın Derneği tarafından Ozan Elektronik Para A.Ş. ana sponsorluğunda OSB Teknokent'in destek verdiği Türkiye Teknoloji Buluşmalarının 82.'si Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

KOBİ’lerin dijitalleşmelerini ve dünyadaki değişime ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen “Türkiye Teknoloji Buluşmaları’’nın bu yılki ana konusu ise “Dijital İşler'' olacak. Etkinlikte, Türkiye’nin önünü açan sektör temsilcileri ile birlikte gerçekleşecek olan ve "Eticaret & E-ihracat", "Dijitalleşme", "Metaverse", "NFT", "Blockchain" gibi alt konularda KOBİ’ler ile bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulacak. Şirketlerin teknolojiyle gelişmesi ve büyümesi konusunda fikir ve bilgi alışverişinin yapıldığı Türkiye Teknoloji Buluşmaları işletmelerin dijital skorlarını artırmalarının yolları, tasarruf sağlayabilecekleri teknolojiler ve verimlilik de ayrıca konu olarak ele alıyor. Türkiye, küresel sistemi etkisi altına alan salgın döneminde ekonomisini büyüten nadir ülkeler arasında yer aldı. 2020’de 90 binin üzerinde ve 2021 yılında ise 100 bini aşkın işletme faaliyete geçti. Kuruluşların ticari faaliyetteki ilk tercihinin e-ticaret ve online satış alanı olmasıyla birlikte elde edilen ciro 381 milyar TL’ye ulaşırken, bu noktada ciddi bir rekabetin de önü açıldı. Dijitalleşmeye uyum sağlamak ve dijital dönüşümü yapısal temellerimize uygun bir şekilde başarmak rekabet üstünlüğü kazanmak için şart. “Türkiye Teknoloji Buluşmaları’’ bu alanda KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini teşvik etmek adına düzenlediği etkinlikleriyle KOBİ’lerimizin, dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaçları olan teknolojik altyapı yatırımlarını ve AR-GE faaliyetlerini destekliyor ve bilgilendiriyor. Etkinliğin Gaziantep ayağına özel olarak Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri de destekleyenler arasına katıldı.

WTECH ve Eticaret Merkezi tarafından düzenlenen ve her ilde 200 kadınımızın faydalandığı ücretsiz vizyon eğitimlerin lansmanının da yapılacak etkinliğe katılmak isteyenler www.teknolojibulusmalari.com adresinden ücretsiz kayıt yaptırılabilecek.


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