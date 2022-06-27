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KOSGEB’den 116 milyon TL’lik destek

27.06.2022 - 12:23
KOSGEB’den 116 milyon TL’lik destek | Sektör Haberleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Batmanlı işletme sahiplerine 116 milyon 600 bin TL sıfır faizli 4 yıl geri ödemeli kredi desteği sağladı.

Dünya genelinde Covid-19 pandemisi nedeniyle sorun yaşayan Batman ekonomisine KOSGEB İl Müdürlüğü tarafından ‘Can suyu’ olarak nitelendirilen büyük ölçüde ekonomik destek sağlandı. KOSGEB İl Müdürü Mehmet Fidan, son 2 yılda ülke ve dünyada Covid-19 virüsü nedeniyle hem sağlık hem de ekonomik olarak bundan etkilendiğini söyledi. KOSGEB başkanlığı olarak deprem, sel gibi felaketlerde acil olarak esnafa sıfır faizli kredi desteklerinde bulunduklarını belirtti. Fidan, “Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz (KOBİ) bayağı bir zarar gördü. Bu ekonomik zararı nasıl minimum seviyeye indiririz diye istihdamlarını korumak, ekonomik sorunlara çare olmak için her bir personel için 100 bin TL sıfır faizli uygulaması başlattık” dedi.

“KADIN PERSONEL ÇALIŞTIRAN YERLERE YÜZDE 5’LİK EK DESTEK”

1 Ocak 2022 tarih itibariyle başvuruların alındığı ve 31 Mart tarihinde sona eren uygulama ile 2 personel alan işletmelere kişi başı 100 TL olmak üzere 200 bin TL sıfır faizli kredi imkanı sağladıklarını Aktaran Fidan, “Bunun ödeme şekli çok uygun. 4 yıl olan ve ilk iki yıl ödemesiz, sonraki iki yılda 6 taksitle ödemeler sıfır faizle gerçekleşiyor. İşletmelerimiz bayağı bir rahatladı. Bu zaman dilimi içerisinde işletmelerimizle, esnaf ve muhasebeciler odalarımızla toplantılar gerçekleştirdik. Başlangıçta 50 milyon TL ile hedeflediğimiz krediler yoğun ilgi görünce toplamda 530 işletmemize toplamda 116 milyon 600 bin TL’lik bir destekte bulunduk. 58 milyon 300 bin TL’lik desteğin ilk taksit ödemesi işletmelerin hesabına geçti. 9. ayda ise ikinci ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bunun karşılığında toplamda 1000’in üzerinde bir istihdam da gerçekleştirmiş olduk. Burada üniversite mezunları için çok önemli bir istihdam oldu. İşletmeler bu çalışanları en az bir yıl çalıştırma zorunluluğu bulunuyor. Dün olduğu gibi için işletmelerimizin yanında olacağız. Ayrıca işletmesinde bayan personel çalıştıran işletmelere ek olarak yüzde 5’lik bir destek sağladık” şeklinde konuştu.


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