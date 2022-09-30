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KOBİ'ler için ödeme altyapısı yatırımları hız kazandı

30.09.2022 - 17:27 | Son Güncelleme :
KOBİ'ler için ödeme altyapısı yatırımları hız kazandı | Sektör Haberleri

2020, tüketicilerin ödeme ve alışveriş alışkanlıkları için bir dönüşüm yılı oldu. Mastercard'ın verileri, kartsız işlem hacminin 2020'de kartlı işlem hacmini aştığını ve bu durumun pandemi öncesi seviyelerine geri dönmediğini gösterdi. Küçük ve orta boyutlu işletmeler (KOBİ), bu dönemde tüketici beklentilerine uyum sağlamak için satış kanallarını çeşitlendirdi ve çok kanallı bir satış stratejisi benimsedi.

5 işletmeden 3’ünün dijital cüzdanları da bir ödeme yöntemi seçeneği olarak sunmayı planladığı bilinirken, S&P Global araştırması, işletmelerin yüzde 37’sinin 2022 içinde ödeme sistemlerine yatırım yapmayı planladığını ve bu alanı bir stratejik öncelik olarak gördüğünü ortaya koydu. Tüm bu değişimler, finans ekosisteminde gelişen teknolojiler ve KOBİ'lerin iş modeline uygun ödeme altyapıları sağlayan fintech şirketlerini öne çıkardı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Sipay CEO’su Semih Muşabak, “Son yıllarda KOBİ’lerin çok kanallı satış stratejileri benimsemesi ve e-ticaretin gelişmesi, hızlı ve kolay uygulanabilir ödeme teknolojilerine duyulan ihtiyacı artırıyor. Sipay olarak sanal POS hizmetimiz sayesinde KOBİ'leri tüm bankalarla tek tek anlaşma yapma külfetinden kurtarıyoruz" dedi.

DİJİTAL MÜŞTERİ DENEYİMİ, ÖDEME SÜRECİYLE BAŞLIYOR

2023'e kadar küresel e-ticaret ödemelerinin yüzde 52'sinin dijital cüzdanlar aracılığıyla yapılacağı tahmin edilirken, dijital cüzdan kullanıcılarının 2023'te 4,4 milyara ulaşacağı öngörüldü. Cüzdanların yanı sıra QR ve link üzerinden ödeme gibi dijital ödeme yöntemlerinin de giderek daha çok benimsendiğinin altını çizen Muşabak, “Bugün tüketiciler alışveriş yapmak istedikleri bir platformda sorunsuz ve kesintisiz bir deneyim yaşamak istiyor. Ancak dijital teknolojiler kullanılarak kurulabilen bu dijital müşteri deneyimlerinin ilk adımı ise ödeme deneyimiyle başlıyor. Kullanıcılarına 7 gün 24 saat hızlı ve güvenli bir biçimde çalışan birödeme altyapısı sağlamak isteyen KOBİ’ler, sanal POS çözümlerinden yararlanabiliyor. Sipay olarak sunduğumuz sanal POS hizmetimizi kullanan üye işyerlerimiz, ödemelerini bankalarla tek tek anlaşma yapmak zorunda kalmadan, tek entegrasyonla yönetebiliyor. KOBİ’lerin iş modellerine uygun komisyon oranları sunuyor, tüm banka kartları için 18 aya varan taksitli satış imkanı gibi avantajlarla hem müşteri hem de satıcı deneyimini iyileştiriyoruz” diye konuştu.

FARKLI PARA BİRİMLERİNDE ÖDEME ALINABİLİYOR

KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümeleri için ödeme sistemleri cephesinde kolaylıklar sağlamayı önceliklendirdiklerini vurgulayan Muşabak, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bugün işletmeler, sanal POS başvurusu yapmak istediğinde bankaları dolaşmak, ayrı ayrı teklif almak ve anlaşmak için çok sayıda evrak işiyle uğraşmak zorunda kalıyor. Sipay, bankaları tek tek gezmek, ayrı tekliflerle ve prosedürlerle zaman kaybetmek istemeyen KOBİ’ler için en uygun sanal POS seçeneğini sunuyor. Sipay olarak, işletmelerin sattıkları ürünleri, yıllık hacim ve cirolarını değerlendirerek en uygun komisyon oranlarını belirliyoruz. Sipay sanal POS hizmetini kolayca e-ticaret sitelerine entegre ediyor ve KOBİ’lere prosedürlerle uğraşmadan 7 gün 24 saat ödeme almanın avantajını sunuyoruz. İşletmeler,Sipay’in yapay zeka destekli teknolojisi ve filtreleme yazılımı aracılığıyla Türk lirasının yanı sıra dolar, Euro, sterlin gibi farklı para birimlerinde ödemelerini güvenli bir biçimde alabiliyor.”


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