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Adana Ticaret Odası’ndan KOBİ’lere AB destekli eğitim programı

30.09.2022 - 17:39
Adana Ticaret Odası’ndan KOBİ’lere AB destekli eğitim programı | Sektör Haberleri

Tarım, ticaret ve kültür merkezi olarak ülke ekonomisinin itici güçleri arasında bulunan Adana’da, yabancı uyruklu girişimci ve KOBİ’lere yönelik Avrupa Birliği (AB) destekli eğitim ve destek programı başlatıldı.

Adana Ticaret Odası (ATO) iş birliğiyle SPARK tarafından hayata geçirilecek programla, bölgedeki ticari ivmenin hızlandırılması hedefleniyor. Adana’da yabancı uyruklu kişilerin kurduğu şirketlerin karşılaştığı sorunları çözerek büyümelerine destek verecek AB destekli programa, kısa süre önce Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep’te de start verilmişti.

5 ŞEHİRDE YAKLAŞIK BİN 500 KİŞİLİK KALICI İSTİHDAM YARATTILAR

2017’den bu yana Suriyeli işletmecilere destek vermeleriyle birlikte Gaziantep, Kahramanmaraş, Urfa, Hatay ve Mersin’de yürüttükleri programlarlarla yaklaşık bin 500 kişilik kalıcı istihdam yarattıklarını aktaran SPARK Ülke Müdürü Halil Can Emre, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“AB Türkiye delegasyonu tarafından finanse edilen DAHİL (Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için Finansmana Daha İyi Erişim Sağlayarak İstihdam Yaratılması) projesi kapsamında şimdi de ATO ile işbirliğine imza attık. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe ve ATO Meclis Başkanı İsmail Acı’nın katılımıyla iş birliğine imza attık. Bu anlaşma ile Adana’da bulunan yabancı uyruklu girişimci ve KOBİ’lere finansal okuryazarlık, AB Yeşil Mutabakat’ı, dijital pazarlama e-ticaret konu başlıklarında eğitimler vererek hem şirketlerin başarı şansını artırıyor hem de bölge ekonomisinin kalkındırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.”

İŞ KURACAK YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARA HUKUKİ DESTEK

Eğitim programlarının ve burs imkanlarının yanı sıra girişimci adaylarına farklı hizmetler de sunduklarının altını çizen Emre, “Girişimci adaylarına yönelik hizmetlerimize her geçen gün yenisini eklemeye devam ediyoruz. Son olarak ATO kapsamında “Yabancılar Destek Masası" kurmak için ilk adımlarımızı attık. Masada, Adana'da yaşayan tüm yabancı uyruklu iş insanlarının şirketleşme ve işlerini kayıt altına alma sürecindeki bürokratik prosedürler hakkında yardım edeceğiz. Gelecek dönemde de Adana’daki projelerimizi hızlandırarak hem bölgenin ticari faaliyetlerinin ivmesini artırmayı hem de uzman eğitmenlerimizin hazırladığı programlarla katılımcı sayımızı daha da yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

5 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİYE LİSANS VE MESLEKİ EĞİTİM BURSU VERDİLER

Program kapsamında girişimciler arası ağ oluşturma, fuar katılımı yoluyla profesyonel bağlantılarını artırma ve findeks notu gibi finansal araçlara erişimi kolaylaştırma hizmeti sunduklarını belirten Emre, “Programımız dahilinde şu ana kadar gençlerin 2 bin 614’üne girişimcilik, 2 bin 6’sına iş becerileri eğitimi verdik. Bu süreçte genç girişimci kampımıza katılan kişilerin sayısı 564’e ulaşırken, 400’ü aşkın Suriyeli iş insanı da girişimci ve KOBİ’ye yönelik iş engellerini aşma desteğimizden faydalandı. Yükseköğretim programımız kapsamında ise 5 bini aşkın Türk ve Suriyeli öğrenciye lisans ve mesleki eğitim bursu alma olanağı tanıdık” dedi. 


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