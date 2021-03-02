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KOBİ’lere 250 milyon dolarlık destek paketi

02.03.2021 - 09:32 | Son Güncelleme :
KOBİ’lere 250 milyon dolarlık destek paketi | Sektör Haberleri

Dünya Bankası’ndan uzun vadeli kaynak temin eden VakıfBank, KOBİ’lere yönelik 250 milyon dolarlık yeni destek paketi hazırladığını açıkladı.

Vakıfbank, Dünya Bankası ile gerçekleştirdiği 250 milyon dolarlık kaynak temini anlaşmasıyla, salgından etkilenen KOBİ'lere yönelik geniş kapsamlı bir destek paketi hazırladı. Salgın Destek Paketi’nden, Dünya Bankası KOBİ tanımına uyan 250’nin altında çalışan sayısına sahip gerçek ve tüzel kişi işletmeleri faydalanabilecek.

EN BÜYÜK MONTANLI KREDİ

Açıklamada aktarılanlara göre, salgın şartlarına uyum sağlamak için iş ortamında çeşitli sağlık önlemleri almış ya da alacak olan, salgın şartlarına uygun dijital ve inovatif çözümler geliştirmiş ya da geliştirecek olan işletmeler destekten faydalanabiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Küresel anlamda belirsizliklerin devam ettiği bu süreçte, Dünya Bankası ile yıllardır devam eden işbirliğimizin devamı niteliğinde uygun maliyetli ve uzun vadeli yeni bir kaynak getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu aynı zamanda VakıfBank’ın uluslararası kalkınma bankaları özelinde tek seferde sağladığı en büyük montanlı kredi olma özelliğini de taşıyor” dedi. Üstünsalih, “Paket kapsamında bir firma tek seferde 3 milyon dolar ve muadili TL, Euro azami kredi kullanabilirken, bu tutar toplamda ise 6 milyon dolar ve muadili TL, Euro olabilecek” açıklamasında bulundu.

KADIN GİRİŞİMCİLER

Salgın Destek Paketi kapsamında yıllık cirolardaki düşüşler göz önüne alınarak salgından en çok etkilenen KOBİ’leri, kadın girişimcileri, genç işletmeleri ve kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren firmaları desteklemeyi hedeflediklerini belirten Üstünsalih, "Dünya Bankası’ndan sağladığımız toplam 250 milyon dolarlık kaynağın 100 milyon dolarlık kısmı, SADEK-Kadın İşletmesi, 5 yaşa kadar işletme ve gelişen bölge işletmesi özelliği taşıyanlara, 125 milyon dolarlık kısmı ise SADEK-diğer işletme özelliği taşıyan işletmelere kullandırılacak. Kaynağın 25 milyon dolarlık kısmı ise 'Salgın Destek Paketi'nden faydalanabilecek işletmelere kullandırılacak” ifadelerini kullandı.


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