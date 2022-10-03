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KOBİ’lere 10 milyar TL destek

03.10.2022 - 10:52
KOBİ’lere 10 milyar TL destek | Sektör Haberleri

TÜRK Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, devlet destekli alacak sigortasının ekonomiye ve ticarete ciddi katkı sağladığını söyledi.

Selva Eren ve Türk Reasürans Genel Müdür yardımcısı Ali Sertaç Canal, devlet destekli alacak sigortasında gelinen noktayı anlattı. Eren, teminat bulunmasında zorluk yaşanan riskler için oluşturulan sigorta havuzlarının, geçtiğimiz yıllarda Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi adıyla farklı kurumların bünyesinde yürütüldüğünü, devlet destekli alacak sigortasının da bu yapı içinde yer aldığını belirterek, 2021 yılında çıkan kanun ile Merkezin, Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) adını alarak, tüzel kişiliğe kavuşturulduğunu, yönetiminin de Türk Reasürans’a verildiğini kaydetti.

Devlet destekli alacak sigortasının, bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesine ilişkin sürecin tamamlanabilmesi için tüzel kişilik gerekliliğinin bu sayede tamamlandığını ifade eden Eren, şunları söyledi: “Biz devraldığımızda sistemde bazı eksiklikler vardı. Mesela, primler bir havuzda toplanıyordu, hasar olduğunda buradan ödeniyordu. Yeterli birikim olmuyordu. Türk Reasürans’a geçtikten sonra dünyanın ileri gelen reasürans şirketlerinden reasürans koruması aldık. Önceden yıllık cirosu 25 milyon liraya kadar olan KOBİ’ler sigortadan yararlanıyordu, ciro sınırını 250 milyon liraya çıkardık. Biz devraldığımızda KOBİ’lere 1.2 milyar TL’lik teminat sağlanmıştı, şimdi bu rakam 10 milyar liraya çıktı. Bugün devlet destekli alacak sigortası ile KOBİ’lerin 10 milyar liralık ticaretine destek verdik. Yakın zamanda da türev bir ürünü de KOBİ’lere sunacağız.”

Ali Sertaç Canal, devlet destekli alacak sigortasının, KOBİ’lerin, yurtiçinde yaptıkları vadeli satışların ödenmeme riskini teminat altına alan bir sigorta ürünü olduğunu belirterek, ister çekle, ister açık hesap, ister senetle olsun; yapmış oldukları satışların ödenmeme riskini teminat altına alıyoruz. “Bugün yaklaşık 10 milyar TL’lik ticarete teminat verdik ve 45 bin işletme bu teminattan yararlanıyor” dedi.


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