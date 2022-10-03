‘Çin imparatoru’ndan İngiliz marka hamlesi | Ekonomi Haberleri

Otomotiv sektöründe yaptığı satın almalarla dikkat çeken Geely markasının sahibi Li Shufu, otomotiv sektöründeki imparatorluğunu genişletmeye devam ediyor.

Çinli işadamı Li Shufu son olarak ‘James Bond’ otomobillerinin üreticisi İngiliz Aston Martin’in yüzde 7.6 hissesini satın aldı. Satın almayı Geely’nin Üst Yöneticisi Donghui Li duyurdu. Li, Aston Martin işbirliğinin potansiyeline inandıklarını ve bu konuda heyecan duyduklarını söyledi. Aston Martin’i 654 milyon sterlinlik finansman turunun bir parçası olan bu yatırımla ilgili Aston Martin’in ana hissedarı Lawrence Stroll ise, “Finansal konumumuzu önemli ölçüde güçlendiren ve bizi sürekli pozitif serbest nakit akışı yolunda daha ileriye taşıyan bu dönüştürücü sermaye artışını başarıyla tamamladığımız için memnunum” dedi.

VOLVO’NUN SAHİBİ

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Geely daha önce de Aston Martin’den hisse satın almakla ilgilenmişti ancak otomobil üreticisiyle görüşmeler başarısız olmuştu. Son yıllarda otomotiv sektörüne yönelik yaptığı yatırımlar ve kurduğu ortaklıklarla dikkat çeken Geely, daha önce İsveç’te LYNK & Co, Volvo Cars ve Polestar, İngiltere’de ise Lotus markalarını satın almıştı. Diğer yandan, Alman Mercedes-Benz otomobillerinin üreticisi Daimler’e de ortak olmuştu.

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