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KOBİ’ler en çok e-dönüşümü merak ediyor

18.02.2022 - 15:25
KOBİ’ler en çok e-dönüşümü merak ediyor | Sektör Haberleri

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde geçtiğimiz ay yapılan düzenlemelerle neredeyse tüm sektörler için zorunlu hale gelen e-dönüşüm, KOBİ’lerin en çok araştırdığı konu oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik belge kullanımının yaygınlaşması amacıyla 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde son yıllarda önemli değişiklikler yapıyor. Son olarak 22 Ocak 2022’de yapılan düzenleme ile e-fatura ve e-arşiv faturaya geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitleri düşürülürken, e-faturaya geçişi zorunlu olan sektörlerin kapsamı da genişletildi. Bu yasal düzenlemelere, pandemi döneminde önemi daha da fazla anlaşılan dijital dönüşüm süreci de eklenince e-dönüşüm, işletmeler için her zamankinden daha fazla önemli ve öncelikli bir konu haline geldi. Özellikle KOBİ’ler geçiş zorunluluğu kapsamına girmeseler dahi e-dönüşümün avantajlarından yararlanmak istiyor. KOBİ’lerin finansal operasyonlarını daha verimli yönetebilmeleri için geliştirilmiş bulut tabanlı bir ön muhasebe programı Paraşüt’ün çağrı merkezine gelen sorular da KOBİ’lerin bu ilgisini ortaya koydu.

“E-FATURA MALİYET VE ZAMAN AVANTAJI SAĞLIYOR”

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ndeki yeni düzenlemelerin ardından çağrı merkezine gelen sorularda e-fatura ve e-ihracat olmak üzere e-dönüşümün ön plana çıktığını aktaran Paraşüt Müşteri Hizmetleri Direktörü Çiğdem Kızılkaya, “Çünkü e-fatura, işletmelere çok ciddi bir maliyet ve zaman avantajı sağlıyor. Bugün kağıt faturaların beraberinde getirdiği arşivleme, baskı ve kargolama maliyeti 14-16 TL’yi bulurken, bu rakam e-fatura ile kuruşlar seviyesine kadar düşüyor. Bununla birlikte e-fatura kullanan işletmeler, tahsilatlarını çok daha kısa sürede tamamladıklarından, vakitlerini çok daha verimli kullanabiliyor. Biz de çağrı merkezimiz aracılığıyla KOBİ’lere bu konularda en doğru şekilde bilgi verip, yönlendirme sağlıyoruz” dedi.

“YENİ PAZAR ARAYIŞI E-İHRACATA İLGİYİ ARTIRDI”

Pandemiyle birlikte artan yeni pazar arayışının e-ticarete ve e-ihracata yönelik ilgiyi artırdığına da dikkat çeken Kızılkaya, “Biz de gerek sağladığımız bilgi akışı gerekse ürün ve hizmetlerimizle KOBİ’lere bu süreçte destek oluyoruz. 2020 yılı itibarıyla e-ticaret hayatına giriş yapmak isteyen firmalar için özel paketler oluşturmaya başladık. Geçen yıl ise ihracat yapan firmaların Paraşüt kullanımını kolaylaştırmayı hedefledik ve bunun ilk adımı olarak da e-ihracat faturasını devreye alarak, yurt dışına mal satan firmaların hizmetine sunduk. Şu anda çağrı merkezimize e-faturadan sonra en çok e-ihracat ile ilgili soru geliyor. Biz de bu kapsamda KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihracat süreçlerini uçtan uca yönetmelerine katkı sunuyoruz” diye konuştu.

 


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