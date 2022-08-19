‘Katma değerli ihracata devam’ | Sektör Haberleri

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak için atılan adımların, ABD’yi Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı haline getirdiğini belirterek, “İhracatçımız, geçen yıl 22 trilyon doları aşan küresel mal ticaretinden istediği payı aldı. Yeni pazarlar kazanmaya ve katma değerli ihracatla yolumuza güçlü şekilde devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) BTSO Akademi kapsamında, ABD’de yatırım, vize ve ihracat imkânlarının değerlendirildği bir panel düzenledi. Açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, soğuk savaşın yeniden başladığı, bölgesel etkileşimin küresel düzeyde ağırlık kazandığı ve iki buçuk yılı aşkın süredir devam eden pandeminin, dünya ticaretinde dengeleri altüst ettiğini söyledi. Tedarik zincirinin çeşitlenmesi ve siparişlerin yön değiştirmesiyle bu dönemi önemli bir fırsat olarak değerlendiren Türkiye’nin, küresel ihracattan aldığı payı tarihinde ilk kez yüzde 1’in üzerine taşıdığını kaydeden Burkay, “Geçen yıl 22 trilyon doları aşan küresel mal ticaretinden istediği payı alan ihracatçımız, bir taraftan hammadde tedarikinden yüksek emtiaya, enerji ve çip krizlerinden resesyon endişelerine kadar, iç içe geçen tüm sorunlarla mücadele ederken, diğer taraftan yeni fırsatlara odaklanmayı sürdürecektir. Yaşadığımız krizin reçetesinin üretim ve ihracat olduğu bilinciyle yeni pazarlar kazanmaya ve katma değerli ihracatla yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

TİCARETTE STRATEJİK ORTAK

Burkay, ABD pazarının da önemli fırsatları barındırdığını belirterek, “ABD’yle her geçen gün artan işbirliği potansiyelimiz bulunuyor. Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi 2000’li yılların başında 6 milyar dolar seviyesindeyken geçen yıl 28 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Türkiye’nin 20 trilyon dolarlık ekonomiye sahip ABD’yi ‘ticarette stratejik ortak’ olarak tanımlaması ve karşılıklı ticareti kolaylaştırmak adına atmış olduğu adımlar, ABD’yi Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı haline getirdi” diye konuştu. ABD merkezli hukuk ve yatırım kuruluşu Herrick Feinstein LLP firmasının yönetici ortağı Barbaros Karaahmet ise ABD’de başarılı olan yabancı firmaların ortak noktasının, fiilen orada bulunup yatırım yapmaları olduğunu ifade ederek, “Daha alt kalite üretim yapsalar bile fiilen orada bulunmaları, bu şirketlerin itibar görmelerini sağlıyor. Yüz yüze görüşmeler insanların bilinç altında ister istemez daha güvenli bir iş yaptığı hissiyatı oluşturuyor. ABD’de bir şirket kurduğunuz zaman ve olası itilaf olduğunda biliniyor ki sen zaten oradasın. Bir sorun olduğunda da hukuksal çerçevede hızlıca sorunlar çözülebiliyor” açıklamasında bulundu.

YATIRIM ZİYARETİ

İbrahim Burkay, BTSO olarak ABD ile 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine en yüksek düzeyde katkı sağlamak istediklerini ifade etti ve şunları söyledi: “Bu noktada gerek Küresel Fuar Acentemiz gerekse de Ur-Ge faaliyetlerimiz kapsamında farklı sektörlerden temsilcilerimizle ABD’ye yaklaşık 20 iş gezisi programı gerçekleştirdik. Eylül ayında da Ur-Ge projelerimiz kapsamında gıda ve tekstil sektör temsilcilerimiz ABD’ye giderek, yeni iş ve yatırım fırsatlarını araştırma fırsatı bulacaklar.”

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