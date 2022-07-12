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İnternete erişen KOBİ daha başarılı

12.07.2022 - 16:09
İnternete erişen KOBİ daha başarılı | Sektör Haberleri

Çalışanlarının yarıdan fazlası internete erişen KOBİ’lerde verimlilik 3 kat, bulut kullananlarda yüzde 12 artıyor.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; verimlilik kazanımının Türkiye ekonomisini yüzde 4 büyüteceği tahmin edilirken, KOBİ’lerin dijitalleşebilmesi için 4 politika 5 program gerekiyor. Bunlar ulusal strateji, mevzuat ve altyapı, insan kaynağı, ekosistem ve işbirliğinin geliştirilmesi ile KOBİ dijital dönüşüm kuponu, yüksek hızlı bağlantı kuponu, dijital iş idaresi eğitimi ile siber saldırı ve e-ihracat destek programı olarak sıralanıyor.

126 BİN FİRMA

Vodafone’un, KOBİ’lerin dijitalleşmesinin Türkiye’de verimlilik ve büyümeye katkısını ortaya koymak üzere Politika Analiz Laboratuvarı’na (PAL) hazırlattığı çalışmadan çarpıcı sonuçlar elde edildi. TÜİK’in 126 bin firmayı kapsayan veri setleri analiz edildi. Ayrıca 513 KOBİ ile dijitalleşme üzerine anket yapıldı. Bu verilerle hazırlanan Türkiye’de KOBİ’lerin Dijitalleşme Eğilimleri, Performans Etkileri ve Politika Önerileri Raporu’nda öncelikle firmaların dijitalleşmesi, dijital beceriler, bilgi ve iletişim sektörü, Ar-Ge harcamalarını kapsayan Uluslararası Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi’nde 44 ülke arasında son sırada yer aldığı anımsatıldı.

BULUT KULLANIMI

Onuncu Kalkınma Plan hazırlıklarına da sunulacak olan raporda, dijitalleşmenin verimliliğe katkısına ilişkin şu tespitler dikkat çekti:

“İnternet bağlantı hızı 30 mbps ve üstü olan KOBİ’ler, olmayanlara kıyasla 1.6 kat daha verimli. Yüksek hızlı internete erişim KOBİ’lerin verimliliğini yüzde 5.9 düzeyinde arttırmakta. Çalışanlarının yüzde 50’den fazlası internete erişen KOBİ’ler, diğerlerine göre 3 kat daha verimli ve hizmet sektörü için bu fark 3.6 kata çıkıyor. Çalışanların yüzde 50’den fazlasının internet erişimi olması KOBİ’lerin verimliliğini yüzde 30.2 düzeyinde artırıyor. ERP yazılımı kullanan KOBİ’ler, kullanmayanlara kıyasla 2.3 kat daha verimli. Bilişim uzmanı istihdam eden KOBİ’ler yüzde 18.3’lük verimlilik artışı sağlıyor. Bulut kullanımı KOBİ’lerin verimliliğini yüzde 11.8 artırıyor.”

 


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