‹ Önceki Haber ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı Sonraki Haber › TCMB'den sıkı para politikası duruşu mesajı TCMB'den sıkı para politikası duruşu mesajı

Güneydoğu'dan 2,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı

01.04.2021 - 16:55
Güneydoğu'dan 2,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı | Sektör Haberleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yılın ilk üç ayında ihracatını yüzde 24 artışla 2 milyar 622 milyon 640 bin dolara yükseltti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, Güneydoğu'nun tarihin en yüksek mart ayı ihracatına ulaştığını belirtti.

Bölge ihracatçılarının küresel ekonomideki birçok sorunun üstesinden geldiğine dikkati çeken Kileci, "Bölgemiz son dönemde istikrarlı biçimde ihracat potansiyelini artırıyor. Bir önceki yıla göre ihracat rakamlarımızı kayda değer oranda yukarı taşıdık. Mart ayında bölge ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 46 oranında artarak 998 milyon 159 bin dolar seviyesine geldi." ifadelerini kullandı.

Kileci, şunları kaydetti: "Martta bölgemizden 2 bin 548 ve Gaziantep'ten 1744 firma aktif olarak ihracat gerçekleştirdi. Bu sayede bölgemiz ve Gaziantep, ihracatçı sayısı bakımından tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Ocak-mart döneminde bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24'lük artışla ihracatını 2 milyar 622 milyon 640 bin dolar seviyesine çıkardı. Bölgemiz ihracatında Orta Doğu ülkeleri yüzde 36,8 payla ilk sırada yer alıyor. Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 19,6 payla ikinci ve Amerika ülkeleri de yüzde 14,4 payla üçüncü sırada bulunuyor."

Bölgenin yılın ilk çeyreğinde 185 ülkeye ihracat yaptığını belirten Kileci, "Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya bölgemiz ihracatında ilk sıralarında bulunuyor. Ürün gruplarına baktığımızda en çok makine halıları, kumaşlar, iplikler, plastikler ve mamulleri ihracatı yapıldı." bilgisini verdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.423 Değişim: 2,22% Hacim : 19.718 Mio.TL Son veri saati : 17:30
Düşük 1.399 01.04.2021 Yüksek 1.423
Açılış: 1.399
8,1385 Değişim: -1,23%
Düşük 8,1041 01.04.2021 Yüksek 8,2878
Açılış: 8,2399
9,5909 Değişim: -0,80%
Düşük 9,5507 01.04.2021 Yüksek 9,7559
Açılış: 9,6686
452,92 Değişim: 0,13%
Düşük 448,01 01.04.2021 Yüksek 456,99
Açılış: 452,33
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.