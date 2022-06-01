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'Girişimcilik, inovasyon ve KOSGEB destekleri' konuşuldu

01.06.2022 - 17:46
'Girişimcilik, inovasyon ve KOSGEB destekleri' konuşuldu | Sektör Haberleri

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) gerçekleştirilen konferansta KOSGEB destekleri hakkında bilgiler verilerek, girişimcilerin ilham veren başarı öyküleri dinlendi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) İktisadi Düşünce Kulübü ile KOSGEB iş birliğinde “Girişimcilik, İnovasyon ve KOSGEB Destekleri” adlı konferans gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Vali Vekili Haluk Nuri Ballı, Bartın’a her anlamda katkı sağlayan Bartın Üniversitesinden övgüyle bahsederek, düzenlenen etkinliğin önemine vurgu yaptı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise girişimcilik, inovasyon ve dijitalleşme konusuna değindi. Günümüzdeki mesleklerin önümüzdeki 30 yıl içerisinde farklı bir hale bürüneceğinin öngörüldüğüne işaret eden Rektör Uzun, “Günümüzde insanlar geleceğin dünyasında neler olabileceğini düşünüyor ve bugünden görmeye çalışıyor. Ülkeler, bölgeler, şehirler hatta şirketler rekabet güçlerini arttırma konusunda doğru ve sürdürülebilir stratejiler geliştirme yönünde gayretler gösteriyor. Yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi ayakta kalmanın en önemli koşullarından olduğu günümüzde çağı yakalamanın dışında ileriyi görmenin kazanıma dönüşeceğini bir zamandayız. Bu doğrultuda öğrencilerimize destekler veriyor ve gerekli zaman ile çabayı ortaya koymalarını, risk almalarını ve ülkemizin kalkınmasına destek olmalarını istiyoruz” dedi.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilal Kendirci de KOSGEB desteklerinden bahsederek KOBİ’lerin önemi ve neden desteklenmesi gerektiği konusuna değindi. Türkiye’deki mevcut işletmelerin yüzde 99’undan fazlasının KOBİ olduğunu belirten Kendirci, ülkemizde gerçekleştirilen istihdamın yüzde 72’sini, katma değerin yüzde 42’sini, ihracatın da 36,4’ünü gerçekleştirildiğini söyledi. Pandemi döneminde hiçbir hizmetlerinde aksama olmadığına dikkat çeken Kendirci, 2021 yılında 70 bin işletmeye ulaştıklarını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından konuşan KOSGEB Bartın Müdürü Gökhan Akdağoğlu, KOSGEB hakkında bilgiler vererek Bartın’da yapılan çalışmaları aktardı. Akdağoğlu, “KOSGEB, KOBİ'lere ve girişimcilere çeşitli destekler ve hizmetler sunan bir kamu kurumudur. KOSGEB 88 merkez müdürlüğü 107 KOSGEB temsilciliği, 17 TEKMEK ile 81 ilde yapılanmış durumdadır. KOSGEB olarak 15’ten fazla programda ülkemizin gelişimine katkı sunmak için destekler veriyoruz. Bartın’da bugüne kadar yaklaşık 500 girişimci KOSGEB’den destek alarak işletmelerini kurdu. Bu işletmelere yaklaşık 15 milyon tutarında bir destek sağlandı” ifadelerini kullandı.

Konferansta, Girişimci Esmanur Yılmaz ve Ali Kütükbaş, öğrencilerle başarı öykülerini ve girişimcilik deneyimlerini paylaştı.


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