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Genç istihdamına 125 bin TL destek

29.08.2022 - 11:31
Genç istihdamına 125 bin TL destek | Sektör Haberleri

KOSGEB, genç istihdamını kolaylaştıran “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı”nın dördüncü başvuru döneminde destek tutarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarttı.

COVID-19’dan etkilenen işletmelere yönelik destekte şartları taşıyan işletmeler, 10 Ekim’e kadar online olarak başvurularını yapabilecek. Başvurusu onaylanan işletmeler, koşullara uygun personeli istihdam ettikten sonra 28 Kasım’a kadar KOSGEB’den ödeme talebinde bulunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile bugüne kadar 47 bin işletmeye 4 milyar liraya yakın destek verdiklerini belirterek bu kapsamda 63 bin gencin istihdam edildiğini açıkladı. Varank, “Başvurusu onaylanan işletmelerimiz 28 Kasım’a kadar KOSGEB’den istihdam başına 125 bin lira olan ödemelerini talep edebilecek” dedi.

Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını hedefleyen programda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebiliyor. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra meslek lisesi, teknik lise veya mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabiliyor. İşletme sahibinin veya personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 135 bin liraya çıkıyor. Desteği kullanan işletmeler 24 ay bir ödeme yapmayacak. Sonraki 24 ayda 6 taksitle geri ödemede bulunacak. Faiz veya komisyon da alınmayacak.


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