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Buğdayda bu yıl 17,5 milyon ton rekolte bekleniyor

12.05.2021 - 11:17
Buğdayda bu yıl 17,5 milyon ton rekolte bekleniyor | Sektör Haberleri

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, bu yıl buğday rekoltesi tahminini, yaşanan kuraklık nedeniyle 17,5 milyon ton olarak yaptıklarını bildirdi.

 

Kiraz, AA muhabirine, yaklaşan buğday hasadı dönemi dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, bu yıl yaşanan kuraklığa dikkati çekti. Kuraklıktan buğday üretiminin yüksek olduğu İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük ölçüde etkilendiğini belirten Kiraz, yağışlardaki düşüş nedeniyle buğday rekoltesinin de düşük olmasını beklediklerini söyledi.

Kiraz, buğday rekoltesi tahmininin geçen yıl için 20,5 milyon ton olduğunu, bu yıl için ise 17-17,5 milyon ton olarak öngörüldüğünü dile getirerek, bu durumun rekoltede yüzde 20 civarında düşüş anlamına geldiğini ifade etti.

Ülkenin 21 milyon ton buğdaya ihtiyacı olduğuna ve aradaki farkın yurt dışından karşılanması gerektiğine işaret eden Kiraz, tohum, gübre, mazot ve işçilik fiyatlarındaki artışın üretim maliyetlerine de yansıdığını anlattı.

Kiraz, buğday alım fiyatları belirlenirken bu maliyetler ile yurt dışı piyasalardaki buğday fiyatlarının dikkate alınması gerektiğine belirterek şöyle konuştu:

"Şu anda yurt dışında ekmeklik buğdayın ton fiyatı 310 dolar. Beklentimiz, alım fiyatının yurt dışı piyasa fiyatlarından çok düşük olmaması. Bu durum göz önüne alınarak buğday alım fiyatının ton başına 2 bin 700 lira olarak belirlenmesi hem gıda güvenliği ve üretimin devamı hem de salgından etkilenen çiftçilere destek olunması açısından önem taşıyor."

"ÇİFTÇİMİZ GELİR KAYBINA UĞRAMASIN İSTİYORUZ"

Kiraz, dünya gıda ve tarımsal emtia fiyatlarında yükseliş trendinin sürdüğüne dikkati çekerek, buğdayın yurt dışından daha pahalı getirilmesi riskinin de bulunduğunu söyledi.

Alım fiyatlarının mayıs ayı sonuna doğru açıklanmasını beklediklerini dile getire Kiraz, şunları kaydetti: "Çiftçinin üretimini sürdürmesi için dünyayla eşdeğer fiyatların verilmesi gerekmektedir. Çiftçimiz gelir kaybına uğramasın istiyoruz. Beklentimiz çiftçinin ezdirilmemesi. Geçmişte fiyatlar, yurt dışı piyasalarının üzerinde belirleniyordu ancak bu yıl yurt dışı fiyatlar da çok arttı. Üreticinin korunması için eşdeğer fiyatların dahi verilmesi önem taşıyor."


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