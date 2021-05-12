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Dolar fiyatlarında son durum

12.05.2021 - 11:11 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 12 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 8,33 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise, 10,11 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişe paralel değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,09 üzerinde 8,2884'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 8,3305'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda, Euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 10,1130'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 11,7835'ten satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 90,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,17 düşüşle 1,2130'dan alıcı buluyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise şu dakikalarda yüzde 1,6190 seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, enflasyonist baskıların, başta ABD'de olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarını tahminlerden erken atabileceği beklentilerini artırması ile tahvil ve döviz kurları piyasasında oynaklığın yükseldiğini söyledi. Bugün ABD'nin enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade etti. ABD'de TÜFE'nin, nisanda yıllık yüzde 3,6 ile Eylül 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkacağı tahmin ediliyor.

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