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'Beyaz altın' Araban sarımsağında hasat heyecanı

28.04.2021 - 13:51
'Beyaz altın' Araban sarımsağında hasat heyecanı | Sektör Haberleri

UNESCO'nun dünyaca ünlü mutfağıyla gastronomide "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'in coğrafi işaretli Araban sarımsağının hasadına başlandı.

Yüzlerce Arabanlı çiftçinin geçimini sağladığı Araban sarımsağı, raf ömrünün uzunluğu ve diğerlerinden farklı aromasıyla dikkati çekiyor. Her geçen gün ekim alanlarının arttığı ve üreticilerin bin bir zahmetle yetiştirdiği Araban sarımsağı, yurt içine ve dışına satışı yapılıyor.

Yöre halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği ve yetiştiricilerinin bu sıralar hasat heyecanı yaşadığı Araban sarımsağı için ilçedeki Körhacıobası Mahallesi'nde hasat etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Araban sarımsağının lezzetli olduğunu ve ilçede önemli istihdam sağladığını söyledi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Tarımda pamuk gibi birçok beyaz altın var. Daha önce pamuğumuz beyaz altındı, yeni beyaz altınımız ise Araban sarımsağı oldu. Araban sarımsağının diğerlerinden farkı aromasıdır. Araban sarımsağının raf ömrü de çok uzun. Kalitesi ve raf ömrünün uzun olması sebebiyle de tarladan sofraya giderken oluşan gıda israfı olmuyor. Sarımsağımız, dişinin büyüklüğü ve çeşitliliğiyle dünyanın en kalitelisidir."

Araban sarımsağının daha fazla üretilmesi gerektiğine işaret eden Şahin, birlik ve kooperatif kurduklarını, üretim maliyetlerini azaltmak için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Araban sarımsağına katma değer katarak, aile ve çiftçi ekonomisinin yükseltilmesinin önemli olduğuna işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"Araban sarımsağının Avrupa Birliğinde de coğrafi işaret tescili için başvurduk. Avrupa pazarında büyük bir beklenti ve talep var. Bunlar bizin dünyaya sarımsak satmaya yeni bir ağ oluşturacak. Koronavirüse karşı yapacağınız şey bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmenizdir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için de mutlaka bol sarımsak yenilmesi gerekiyor. Uzmanların görüşü bu şekilde. Pandemiden kurtulmak istiyoruz, aşılanıyoruz. Maskeden kurtulmak için daha fazla Araban sarımsağı yemektir ve yemeklerde tüketmektir."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ise Araban sarımsağının kalitesi ve üretimi için önemli çalışmalar yapıldığını belirtti. İlçede soğuk hava deposu için proje yürüttüklerini aktaran Karayılan, "Araban sarımsağının işlenmesi ve toz elde edilmesi amacıyla da şu anda bir proje hazırlıyoruz. Sarımsağımız dünyada bir numara." diye konuştu.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru da tarımın katma değerli ürünlere dönüştürülmesiyle çiftçilere önemli ekonomik katkı sağlanacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Şahin ve beraberindekiler sarımsak hasadı gerçekleştirdi. Hasat sonrasında alanda kurulan stantta Araban sarımsağıyla hazırlanan yemek tanıtıldı.


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