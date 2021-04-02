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Antalya halleri sebze ve meyve endeksi açıklandı

02.04.2021 - 13:48
Antalya halleri sebze ve meyve endeksi açıklandı | Sektör Haberleri

Antalya Ticaret Borsası, Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin mart ayına ilişkin değişimlerini açıkladı.

 

Antalya Ticaret Borsası'ndan (ATB) yapılan açıklamaya göre, marta miktar endeksleri bir önceki aya göre domateste yüzde 34,06, sebzede yüzde 32,29 meyvede ise yüzde 1,44 artış gösterdi. Martta miktar endeksi geçen yılın aynı ayına göre ise domateste yüzde 35,97, sebzede yüzde 36,29, meyvede ise yüzde 41,31 azaldı.

Fiyat endeksleri ise bir önceki aya göre domateste yüzde 63,32, sebzede 19,02, meyvede ise yüzde 14,46 arttı. Bu dönemde fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına göre domatese yüzde 63,32, sebzede yüzde 31,94, meyvede ise yüzde 51 artış gösterdi.

Domates miktar endeksinde son 6 yılın mart aylarındaki en yüksek düşüş kaydedildi. Domates fiyatında da 2019'dan sonraki en yüksek artış yüzde 63,32 ile yine bu ay görüldü.

Sebze miktar endeksinde 6 yılın mart aylarındaki rekor yıllık düşüş yüzde 36,29 ile bu yıl yaşandı. Meyve miktar endeksinde son 6 yılın mart aylarındaki rekor yıllık düşüş yüzde 41,31 ile bu yıl gerçekleşti.


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