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'Yetenek Sizsiniz' KOSGEB

15.08.2024 - 12:40 | Son Güncelleme :
'Yetenek Sizsiniz' KOSGEB | Girişim Haberleri

Girişimci Destek Programı üst limitini 375 bin TL'den 2 milyon TL'ye çıkaran KOSGEB'den destek almak isteyen girişimciler Niğde'de jüri karşısına çıktı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın girişimcilere yönelik sunduğu destek programlarından yararlanmak isteyen 8 girişimci Niğde TEKNOPARK'da düzenlenen programla iş fikirlerini anlattı. Dinledikleri iş fikirlerinin sürdürülebilir olmasına dikkat ettiklerini ifade eden KOSGEB Daire Başkanı Asım Türkmen; "İşini yeni kurmuş, 3 yıllık süreç içinde olanlar bu desteğe başvurabiliyor. 2 milyon TL'ye kadar destek veriyoruz. Türkiye genelinde 3 binin üzerinde başvuru aldık. Niğde'den başvuran girişimcilerin tamamı ön elemede istenen puan kriterlerini yerine getirdiler ve geçtiler ve jüri karşısında projelerini dinliyoruz. Her biri başarılı projeler, zorlanacağız.” diye konuştu. Dinledikleri iş fikirlerinde dikkat ettikleri konulara da değinen Türkmen; "İş fikirlerinde potansiyel ihracat potansiyeline, yerelde sağlayacağı katkıya, istihdam potansiyeline, verdiğimiz bu desteğin nasıl geri dönüşümü olacağına ve sürdürülebilirliği var mı diye bakıyoruz. Girişimcinin özgüvenini görmek istiyoruz, potansiyel satışını, ciro hacmini, teknolojik düzeyi gibi konulara bakıyoruz. KOSGEB olarak bizim çeşitli desteklerimiz var. Kapasite gelişiminden ihracata yönelik çeşitli desteklerimiz oluyor. Bu desteği alamayanlar diğer destek modellerine başvurabilirler. Girişimcilerin KOSGEB Müdürlüklerini ziyaret etmelerini ve birebir bilgi almalarını tavsiye ediyorum.” dedi.

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"Türkiye girişimcilik yönünde büyük adımlar attı"

KOSGEB'le beraber Türkiye'de girişimcilik kültürünün geliştiğini ifade eden Türkmen destek modellerinin değiştiğini ve destek rakamlarının yükseldiğini belirtti. Türkmen; "KOSGEB'le beraber girişimcilik kültürü Türkiye'de kesinlikle gelişti. Biz bundan önce her işini kurana destek veriyorduk şimdi daha bir üst lige çıktık, artık seçiyoruz. Rakamları da arttırdık. Zaten yoğun bir başvuru oldu, seçmekte ve değerlendirmek gerçekten de zorlandık. Bu manada bakınca gerçekten de Türkiye girişimcilik yönünde büyük adımlar attı" şeklinde konuştu.

Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları gibi hizmet alımı giderlerine destek sağlanıyor. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyonun uygulanmayacağı destek programında işletmelerin geri ödemeleri ise 36 aylık program süresi sonunda başlayacak. 1 Ağustos'ta başlayan Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları 30 Ağustos'ta sona erecek.


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