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Ulusal ve yerel girişimciler 'Girişimcilik Zirvesinde' buluştu

14.06.2022 - 15:17
Ulusal ve yerel girişimciler 'Girişimcilik Zirvesinde' buluştu | Girişim Haberleri

Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi tarafından düzenlenen 'Diyarbakır Girişimcilik Zirvesi' etkinliğinde yeni nesil girişimcilik ve yatırım fırsatları tartışılıyor.

Girişimcilik Zirvesine Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Metaverse Union Derneği Başkanı Alphan Manas, Musixen Kurucu Ortağı Çağrı Bozay, Viveka Teknoloji Yatırım’dan Emin Okutan, Arya Women Kurucu Ortağı Münteha Adalı, Startupfon Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı, Şirket Ortağım Kurucu Ortağı Mehmet Buldurgan, ulusal ve yerel düzeyde birçok girişimci katıldı. Zirvede konuşan DTSO Başkanı Kaya, “Bölgenin ve kentimizin sahip olduğu genç ve dinamik iş gücü, tarımsal arazi varlığımız, kültürel miras değerlerimiz ve hali hazırda üretim ve hizmet sektöründeki çeşitliliğimiz yeni ve yenilikçi yatırımlar için en önemli avantajlarımız. Sahip olduğumuz genç nüfusu çok daha iyi bir şekilde değerlendirmemiz ve bu avantaj ile yeni nesil yatırımları, girişimciliği öncelememiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla son 3 yıldır yoğun bir şekilde mesleki eğitim programlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Diyarbakır Sanayi Mektebi’nde animasyon, fotoğrafçılık, mobilya tasarım, moda tasarım, grafik tasarım gibi gençlerin ilgisini çeken ve geleceğin mesleklerine yönelik eğitimler veriyoruz. Ve şu an içinde bulunduğumuz binada da yenilikçi girişimciler için destekler veriyoruz. Kuluçka merkezleri, 7/24 çalışma alanları, mentorluk ve teknik danışmanlık destekleri ile iş fikri olan gençleri iş ortamına hazırlıyor, başarılı iş fikirlerini ödüllendiriyor ve yatırımcılar ile buluşturuyoruz. Bugün yaptığımız zirvede bu çalışmalarımız bünyesinde yaptığımız bir iş” dedi.

Girişimci Destek Merkezi bünyesinde farklı tematik alanlarda çalışmalar yaptıklarını belirten Kaya, kültürel miras değerlerinden beslenen sinema girişimlerinin bu alanlardan biri olduğunu ve önceki gün yaptıkları Diyarbakır Sinema Buluşmaları etkinliği ile de sinema girişimciliğinin desteklenmesine yönelik çalışmalara start verdiklerini söyledi.

Daha sonra konuşan Habitat Derneği Başkanı Hazır, “Girişimciler için diğer girişimcilerle beyin fırtınası yaparak tecrübe ve bilgi paylaşmanın kilit bir öneme sahip olduğunun da bilincindeyiz. Bu doğrultuda Türkiye’deki farklı topluluklar, STK’lar, işletmeler, girişimciler ve gazeteciler için ortak bir çalışma ve bilgi paylaşım alanı olmayı hedefleyen Facebook İstasyon’u Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) işbirliği ile hayata geçirdik. Facebook İstasyon’un farklı şehirlerdeki uydu merkezlerini açmak için yola çıktık. Bu doğrultuda Facebook İstasyon’un 14 farklı şehirde bölgesel topluluk merkezlerini açıyoruz. Bugün de burada İstasyon Diyarbakır’da siz değerli misafirlerimizle beraberiz. Türkiye toplumunun ve ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi farklı eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapan Facebook İstasyon’da verilen eğitimlerin başında dijitalleşme, dijital pazarlama, Facebook ve Facebook ürünleri kullanımı ve çevrim içi güvenlik eğitimleri yer alıyor” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarını META Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Birim Sorumlusu Sezen Yeşil ise 'Bizler META olarak KOBİ’lerin, girişimcilerin dijital becerilerini geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Eylül 2019’da İstanbul’da ilk Facebook İstasyonu açtık. Daha sonra farklı illerde de Facebook İstasyonları açmak için söz verdik ve bugün Diyarbakır’daki istasyonda faaliyetlerine başladı. Bu istasyonlardaki temel amacımız KOBİ’lerimizi, girişimcilerimizi istasyonlarda bir araya getirmek ve ihtiyaç duydukları dijital becerileri kazandırmaktır” şeklinde konuştu.

Daha sonra Yeni Nesil Girişimcilik Fırsatları ve İşbirlikleri ve Yeni Nesil Yatırım Fırsatları konulu iki panel düzenlendi.


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