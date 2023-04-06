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Parolapara, sanal POS hizmetini duyurdu

06.04.2023 - 15:17 | Son Güncelleme :
Parolapara, sanal POS hizmetini duyurdu | Girişim Haberleri

Elektronik Para Kuruluşu Parolapara, sanal POS hizmetini duyurdu.

Parolapara CEO'su Fatih Çelik, "e-ticaretin hızlı büyümesi tüketicilerin alıştıkları ödeme deneyimlerini hizmet veya ürün satın aldıkları tüm işletmelerde görme ihtiyacını beraberinde getirdi. Sanal POS gibi ödeme çözümleri, her ölçekten işletme için olmazsa olmaza dönüşüyor. Parolapara olarak, kolay Sanal POS entegrasyonu ve teknik destek konusunda kendimize güveniyoruz" dedi.  

2023ün ilk çeyreğini geride kalırken, salgının ve küresel enflasyonun tüketicilerin harcama alışkanlıklarında sebep olduğu değişimler ve KOBİ'lerin bu değişimlere nasıl ayak uydurabileceğine dair trendler konuşulmaya devam ediyor. Mastercard tarafından yayımlanan Yeni Ödemeler Endeksine göre katılımcıların yüzde 64ü kart bilgilerini girerek online ödeme yapma olasılıklarının yüksek olduğunu dile getirdi. Değişen Cüzdanlar: Yeni Tüketici Harcama Alışkanlıkları Raporunda hizmet odaklı küçük ve orta ölçekli işletmelerde online harcamalar 3 yılda yüzde 59 büyüdü.


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