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KOBİ’lere desteğin kapsamı genişledi

22.06.2021 - 08:54
KOBİ’lere desteğin kapsamı genişledi | Girişim Haberleri

KOSGEB’in teknoloji tabanlı start-up’lar ile salgından etkilenen ve imalat sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik başlattığı Hızlı Destek Programı’ndan daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla kapsam genişletildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; programın yeni döneminde gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamı ile 2020 toplamı yani 12 aylık dönemi dikkate alınacak. Gelir kaybı, KDV beyannamesi üzerinden değil, defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden muaf olacak. 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir artışı olmayan işletmeler programdan faydalanabilecek.

Kamu bankaları tarafından başlatılan ‘işe devam kredisi’ni Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 250 bin liraya kadar kullanan işletmelere de kolaylık sağlanacak. Bu durumdaki işletmeler, destekten istifade edebilecek. Daha önce KOSGEB’den girişimcilik kredisi alanlar, ana veya yan faaliyet kodları hedef sektörler arasında bulunanlar da destek kapsamında olacak.

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında vergi veya SGK borcu olan işletmeler, başvuru sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvuru yapabilecek. KOSGEB, destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere bakarak destek ödemesi gerçekleştirebilecek. İşletmelerin salgından önce faal olması ve 2019 yılında en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekecek.

FAİZSİZ TEMİNATSIZ

Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde asgari gelir kriterine bakılmayacak. Mikro ölçekli işletmelere 3 ay 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere de yine 3 ay 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, desteklerden faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak. 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek. Desteğin geri ödeme süreci, 2024’te başlayacak ve 2025’in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4’er aylık 6 eşit taksitte yapılacak. Uygunluk kriterlerini karşılayan işletmeler, e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.


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