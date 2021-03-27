‹ Önceki Haber İşte yeni haftanın kritik gündem maddeleri İşte yeni haftanın kritik gündem maddeleri Sonraki Haber › Rüzgar enerjisine 1,6 milyar Euro yatırım bekleniyor Rüzgar enerjisine 1,6 milyar Euro yatırım bekleniyor

Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle arşiv uygulaması geliştirdi

27.03.2021 - 13:59
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle arşiv uygulaması geliştirdi | Girişim Haberleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle yazılım firması kuran kadın girişimci, muhasebe ve mali müşavirlerin iş yükünü azaltacak uygulama geliştirdi.

 

Codmine Bilişim Firması Müdürü Nihal Gezer Taşçı, AA muhabirine, KOSGEB'in girişimcilik eğitimine katıldığını ve belge aldığını ifade ederek, "KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı ile şirketimi kurdum ve İş Geliştirme Nitelikli Personel Desteği ile istihdam yaratmaya başladık." dedi.
Taşçı, ihtiyacı olan makine ve teçhizatları da KOSGEB'in sağladığı destekler sayesinde aldığını belirterek, mali müşavirlerin işlerini kolaylaştıracak yazılım uygulaması geliştirdiklerini söyledi.

MALİ MÜŞAVİRLERE BİR İŞ PLANI OLUŞTURUYOR

"Codmine Arşiv" uygulamasının mali müşavirlere bir iş planı oluşturup, raporlar aracılığıyla tüm işlerin eksiksiz ve zamanında yürütülmesi konusunda destek sağladığını anlatan Taşçı, "Uygulama ile robotik süreç otomasyonu yetenek ve özelliklerine sahip bir yazılım geliştirildi. İlk proje için oluşturulan yazılım olan Codmine Arşiv uygulaması, serbest muhasebeci-mali müşavir sektörüne yönelik olarak üretildi." diye konuştu.
Uygulama sayesinde mali müşavirlerin, müşterilerine bildirmek ve iletmek zorunda oldukları evrakı ve bilgilendirmeleri, elektronik ortamda topluca ve düzenli olarak yapabildiklerini belirten Taşçı, şunları kaydetti:

"Geliştirilen yazılım, firmanın iş gücünün, rutin işlerden katma değerli işlere yönelmesi ve firmanın kendi değer zincirine odaklanması için fırsatlar sunuyor. Yazılım, tam zamanlı iş görebilen kaynak konumunda. Şimdilik yurt içinde kullanılabiliyor. Yurt dışı satışı için başka bir proje üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 6 ay sonra bu projemizi de hayata geçirmeyi planlıyoruz."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.382 Değişim: -0,88% Hacim : 22.506 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.359 26.03.2021 Yüksek 1.412
Açılış: 1.409
8,0803 Değişim: 1,77%
Düşük 7,9153 26.03.2021 Yüksek 8,1340
Açılış: 7,9395
9,5617 Değişim: 2,20%
Düşük 9,3140 26.03.2021 Yüksek 9,6112
Açılış: 9,3556
451,50 Değişim: 2,50%
Düşük 439,65 26.03.2021 Yüksek 452,96
Açılış: 440,47
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.