Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle arşiv uygulaması geliştirdi | Girişim Haberleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle yazılım firması kuran kadın girişimci, muhasebe ve mali müşavirlerin iş yükünü azaltacak uygulama geliştirdi.

Codmine Bilişim Firması Müdürü Nihal Gezer Taşçı, AA muhabirine, KOSGEB'in girişimcilik eğitimine katıldığını ve belge aldığını ifade ederek, "KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı ile şirketimi kurdum ve İş Geliştirme Nitelikli Personel Desteği ile istihdam yaratmaya başladık." dedi.

Taşçı, ihtiyacı olan makine ve teçhizatları da KOSGEB'in sağladığı destekler sayesinde aldığını belirterek, mali müşavirlerin işlerini kolaylaştıracak yazılım uygulaması geliştirdiklerini söyledi.

MALİ MÜŞAVİRLERE BİR İŞ PLANI OLUŞTURUYOR

"Codmine Arşiv" uygulamasının mali müşavirlere bir iş planı oluşturup, raporlar aracılığıyla tüm işlerin eksiksiz ve zamanında yürütülmesi konusunda destek sağladığını anlatan Taşçı, "Uygulama ile robotik süreç otomasyonu yetenek ve özelliklerine sahip bir yazılım geliştirildi. İlk proje için oluşturulan yazılım olan Codmine Arşiv uygulaması, serbest muhasebeci-mali müşavir sektörüne yönelik olarak üretildi." diye konuştu.

Uygulama sayesinde mali müşavirlerin, müşterilerine bildirmek ve iletmek zorunda oldukları evrakı ve bilgilendirmeleri, elektronik ortamda topluca ve düzenli olarak yapabildiklerini belirten Taşçı, şunları kaydetti:

"Geliştirilen yazılım, firmanın iş gücünün, rutin işlerden katma değerli işlere yönelmesi ve firmanın kendi değer zincirine odaklanması için fırsatlar sunuyor. Yazılım, tam zamanlı iş görebilen kaynak konumunda. Şimdilik yurt içinde kullanılabiliyor. Yurt dışı satışı için başka bir proje üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 6 ay sonra bu projemizi de hayata geçirmeyi planlıyoruz."

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