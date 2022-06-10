Kadın girişimci, ipek böcekçiliği işine öncülük etti | Girişim Haberleri

Sinop’un Gerze ilçesinde bir kadın girişimci, “İpek Böceği Yetiştirme Projesi” çerçevesinde ipek böceği yetiştiriciliğine başladı.

Gerze Kaymakamı Tekin Dundar, Yenikent köyünde kurulan ipek böceği besleme evinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Dundar'ın, ilçede yeni gelir getirici alanlar oluşturmak için başlatılmasına imkan sağladığı “Gerze İpek Böceği Yetiştirme Projesi” kapsamında lider üretici olarak görevi üstlenen Elif Öztürk, Yenikent köyünde ipek böceği besleme evi oluşturarak ipek böceği yetiştiriciliğine başladı.

Kaymakam Dundar, Öztürk’ün çalışma alanında yaptığı incelemelerin ardından bunun bir deneme üretimi olduğunu, istedikleri verimin alındığı takdirde ipek böceği yetiştiriciliğini ilçede yaygınlaştırmak istediklerini belirtti. Dundar, “Gerze'de bu projeyi başlatmamızın amacı alternatif gelir getirici kaynak oluşturmak. Kısa sürede ürün verdiği ve gelir sağladığı için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile konuyu araştırıp odağımıza aldık. Üreticimiz Elif Öztürk, lider üretici olarak bize başvuru yaptı, biz de elimizden gelen desteği vererek burada bir koza evi oluşturmasını sağladık. Kozabirlik üretim alanına göre yetiştiricilere böceklerin teminini ücretsiz olarak sağlıyor. Uygun nem ve uygun ısıyı sağladıktan sonra böcekleri dut yaprağı ile besliyorsunuz. 45 gün gibi kısa bir sürede ürün ortaya çıkmış oluyor. İpek böceklerimiz, yaklaşık 35 gün daha beslenecek sonra kendini kozaya saracak, ondan sonra hasat başlayacak ve Kozabirlik’e satılacak. Umarız deneme üretimimiz başarılı olur, böceklerimizin gelişimi şimdilik gayet normal” dedi.

Konunun devamının sağlanabilmesi için çalışmalara başladıklarını kaydeden Kaymakam Dundar, baharda dikilmek üzere Yaykıl köyünde yaklaşık 33 dekarlık bir alanda meyvesiz dut ağacı dikimi yapacaklarını, Orman Bölge Müdürlüğü’nün de bu konuda destek verdiğini açıkladı.

"GÖNÜLLÜ OLDUM"

Böceklerin gelişiminin normal seyirde olduğunu söyleyen üretici Elif Öztürk, gönüllü olarak bu işe giriştiğini belirtti. Öztürk, “Araştırdım, ipek böceğinin dut ağacının olduğu her yerde yetiştirilebileceğini öğrendim. Kaymakam Bey esnaf ziyareti yaparken benim dükkânıma da geldi. Projelerden konuştuk, Kaymakam Bey’e bu projeden bahsettim, o da bu projeyi Gerze’de yaygınlaştırmak istediğini söyledi. Ben de gönüllü oldum, onların da desteğiyle buraya kadar geldik” diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özbay Akkaş ise Gerze’nin arazi yapısına bakıldığında eğimli ve parçalı bir yapıya sahip olduğunu, küçük alanlarda gelir getirici kaynaklara yönelmek gerektiğini, ilçedeki dut ağacı varlığını da düşünerek ipek böceği yetiştiriciliği yapılabileceği kanısına vardıklarını ifade etti.

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