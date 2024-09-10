Hatay'da kadın girişimcilere destek | Girişim Haberleri

Hatay'da kadın girişim kooperatiflerinin hazırladığı 5 projeye hibe desteği için onay verildi.

Hatay genelinde faaliyet gösteren kadın girişim kooperatiflerine Ticaret Bakanlığı’nın Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği dahilinde Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) ile hibe desteği sağlanacak. Bu kapsamda 2024 yılı içinde 4 kadın girişim kooperatifinin İl Ticaret Müdürlüğü'ne yaptığı 5 proje başvurusu onaylandı. Hatay Vali Mustafa Masatlı, kadın girişimcileri tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi ve devletin tüm imkanlarıyla kadın girişimcilere destek olmaya devam edeceğini kaydetti.

Etiketler