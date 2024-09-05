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Girişimci Kıyısin, kızılcık ekşili çikolata yaptı

05.09.2024 - 11:48 | Son Güncelleme :
Girişimci Kıyısin, kızılcık ekşili çikolata yaptı | Girişim Haberleri

Çankırı'da el yapımı çikolatalar üreten kadın girişimci, kızılcık ekşili çikolata yaptı. Ekşi ve tatlının bir arada olduğu kızılcık ekşili çikolatayı tadanlar çok beğendiğini ifade etti.

Çankırı'da el yapımı çikolatalar üreten kadın girişimci Eda Kıyısin, Çankırı'nın meşhur kaya tuzu ile yaptığı tuzlu çikolata çok beğenilince ekşi bir çikolata yapmaya karar verdi. Kıyısin, yörede yetişen kızılcıklardan kızılcık ekşili çikolata üretti. Ekşi ve tatlının buluştuğu lezzet, vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Çankırı'nın yöresel lezzetleri ile çikolatalar üretmeye çalıştığını ifade eden Eda Kıyısin, vatandaşlardan gelen talepler üzerine çeşitli lezzetleri çikolata ile buluşturduğunu kaydetti.

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“Ekşi ve tatlının bir arada olduğu bir tat ortaya çıktı”

Çikolatanın ekşi ile buluşmasının farklı bir tat ortaya çıkardığını belirten Eda Kıyısin, “Çankırı'nın meşhur kaya tuzundan yapmış olduğumuz tuzlu çikolatadan sonra vatandaşlarımız, kızılcık ekşili çikolata içinde talepte bulundular. İçerisindeki şeker ve ekşinin tadını dengeleyecek ayarlamalarda bulunduktan sonra kızılcık ekşili çikolatamızı yaptık. Çikolata sevmeyen, ağız ve diş problemleri yaşayanlar için çikolatanın tatlılığının yanı sıra biraz da kızılcık ekşisiyle ekşi bir tat verdik. Herkesin rahatlıkla tüketebileceği ekşi ve tatlının bir arada olduğu bir tat ortaya çıktı. Kızılcık ekşisinin ekşi tadından dolayı tüketemeyenler çocuklar, çikolata aromasıyla rahatlıkla tüketebilecek ve hem çikolata tadı alacak hem de sağlıklı beslenmiş olacaklar. İçerisine koyduğumuz kızılcık ekşisi ile çikolatanın tercih edilebilir bir formunu ürettim” dedi.

“Herkese tavsiye ederim kesinlikle denenmesi gereken bir tat”

Çikolatayı çok beğendiğini ifade eden Nur Sena Öztürk de, “Daha öncede bu işletmeye çikolata almaya gelmiştim. Bugün tekrar ziyaret ettiğimde kızılcık ekşili çikolatasını tatmak nasip oldu. Gerçekten çok beğendim. Daha öncede tuzlu çikolatasını yemiştik ve onu da çok beğenmiştik. Herkese tavsiye ederim kesinlikle denenmesi gereken bir tat” diye konuştu.


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