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Girişimci kadınlara KOSGEB destekleri anlatıldı

07.06.2022 - 10:15
Girişimci kadınlara KOSGEB destekleri anlatıldı | Girişim Haberleri

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) ev sahipliğinde, “Girişimci Kadınlara Yönelik KOSGEB Destekleri” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Erzurum İl Müdürlüğü ve TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) işbirliğinde ETSO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya, KOSGEB Erzurum İl Müdürü Lütfullah Aktaş, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Erzurum KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, ETSO Genel Sekreteri Kürşat Karagöl, KOSGEB Erzurum Muhasebe Müdürü Mustafa Kemal Ergan, KOBİ Uzmanı Yezdan Berrak Özkara, KGK üyeleri ve çok sayıda kadın girişimci katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Erzurum KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu; gerek pandemi süreci, gerekse ekonomik dalgalanmaların etkisiyle herkesin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, girişimci olmanın vermiş olduğu analitik düşünme ve öngörü kabiliyetine sahip olunmasından dolayı tüm sıkıntıların üstesinden gelinebileceğini söyledi. Kadın girişimci olmanın başlı başına bir mücadele gerektirdiğini kaydeden Çalıkuşu; “KGK olarak tüm çabamız ve gayemiz kadın girişimcilerimizin önünü açacak politikaların geliştirilmesine katkı sunmak, sizlerin ticari hayatta ihtiyaç duyabileceğiniz her noktada destekleyip mentörlüğünüzü doğru bir şekilde yapmaktır” dedi.

TOBB KGK’nın, 2007 yılından bugüne sürekli olarak iş hayatında kadın istihdamını artırmak, kadın girişimciliği özendirip destek vermek için 365 Oda - Borsa, 81 il ve 14 bölgede üst kurullarla çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Çalıkuşu, bu durumun Avrupa’daki en büyük ve en önemli kadın girişimci ağının göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Çalıkuşu konuşmasında, Türkiye’de, KOBİ’lerin iş hayatlarındaki etkinliğinin ve rekabet güçlerinin artırılmasının yanı sıra üretim ivmelerinin yükseltilerek ticari faaliyetlerini ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde gelişmesine hizmet eden ve girişimcilerin en büyük destekçisi ve çözüm ortağının KOSGEB olduğunu ifade etti. Özellikle kadın girişimcilere yönelik destekleri ve pozitif yaklaşımlarından dolayı KOSGEB’e ve Erzurum KGK olarak yaptıkları çalışmalarda kendilerine her zaman destek veren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ile Oda yönetimine teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

Toplantıda daha sonra konuşan İl Müdürü Lütfullah Aktaş da, kuruluş amacı doğrultusunda her zaman KOBİ’leri ve girişimcileri destekleyen KOSGEB’in, 2010 yılından itibaren girişimcilik desteklerinin Erzurum’da da etkin bir şekilde kullandırıldığını hatırlatarak, destekten yararlanan işletmeler arasında kadın girişimcilerin sayısının önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Bu sayının daha da artırılması için hem ETSO hem de KGK ile işbirliklerinin süreceğine işaret eden Aktaş, KOSGEB Erzurum Müdürlüğü olarak 2012-2022 yılları arasında toplam 1741 girişimciye yaklaşık 52 milyonluk destek ödemesi yapıldığını, bu girişimcilerden 607’sinin kadın girişimci olduğunu açıkladı.

Bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstlenen kadın girişimcilerin faaliyetlerinin artmasını kadın girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirerek KOSGEB’e projelerini sunmalarını istediğini ifade eden Aktaş’ın konuşmalarının ardından, KOBİ Uzmanı Yezdan Berrak Özkara, ‘Girişimcilik Destekleri’ ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Özkara, Girişimcilik Destek Program ile yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak ve en kırılgan dönem olan ilk yıllarda hayatta kalma şansının artırılmasının amaçlandığını belirtti. Bu destek programı ile hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelere, ‘Geleneksel Girişimci Destek Programı’ çerçevesinde 65 Bin TL’ye kadar, “İleri Girişimci Faaliyet Konuları” tablosunda yer alan imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ‘İleri Girişimci Destek Programı’ çerçevesinde 375 Bin TL’ye kadar üst limiti olan desteğin ayrıntıları anlatıldı. Ayrıca lms.kosgeb.gov.tr adresinden online olarak alınması gereken Girişimcilik Eğitimi, başvuru süreci ve destek süreci ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Seminer, Lütfullah Aktaş’ın katılımcıların sorularını cevaplandırmasıyla sona erdi.


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