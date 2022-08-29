Girişimci Kadın Gücü Yarışması’na başvurular başladı | Girişim Haberleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması gerçekleştirilecek.

Listeye giren girişimcilerin kendi bölgelerinde kanaat önderliği rolünü üstelenmesi, sahibi oldukları şirketlerin başarı hikâyeleri ile potansiyel kadın girişimci adaylarına ilham kaynağı olması hedefleniyor. Yarışmaya katılan şirketler, “Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket” ve “Girişimci Kadın Gücü” olmak üzere iki kategoride listelenecek. Yarışma katılım koşullarını yerine getirerek, listeye girmeye hak kazanan şirketler için 19 Kasım 2022 tarihinde tören düzenlenecek.

Yarışmaya, https://girisimcikadingucu.tobb.org.tr/ adresinden, 30 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek. Yarışmaya ilişkin olarak açıklamada bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’deki kadın girişimciliğin görünürlüğünü artırmak, onları ulusal/uluslararası ağlara entegre ederek etkinliğini teşvik etmek ve kişisel gelişimlerine destek vererek, kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olmak adına çıkılan bu yolu çok önemsiyorum. Tüm şirketlerimizi kadın istihdamını daha da artırmaya, bütün kadınlarımızı da cesaretle iş dünyasında yerlerini almaya ve yerlerini büyütmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

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