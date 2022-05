Başarılı Türk kadın girişimcileri ödüllendirildi | Girişim Haberleri

Küreselde büyümeyi hedefleyen 38 Türk kadın girişimcisi TİM-TEB Girişim Evi ve ABD Büyükelçiliği iş birliğinde Türkiye’de ilk kez düzenlenen Academy for Women (AWE) Kadın Girişimciler Akademisi’ni başarıyla tamamladı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Türk kadın girişimcileri ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, TİM Başkanı İsmail Gülle ve TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici tarafından ödüllendirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Eğitim ve Kültür İşleri Dairesi tarafından 80 ülkede yürütülen ve 2019’dan bu yana 16 bin kadının işlerini büyüterek ekonomik etkisini artırmasına destek olan Kadın Girişimciler Akademisi (AWE- Academy for Women Entrepreneurship) programı bu yıl ilk kez Türkiye’de TİM-TEB Girişim Evleri bünyesinde uygulandı. Türkiye’deki programa katılma hakkını elde eden, Türkiye’nin 7 farklı ilinde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evi’nin 38 kadın girişimcisi 8 ay boyunca mentorluk, eğitim, danışmanlık ve tanıtım desteği aldı. 10 Mayıs tarihinde ABD İstanbul Başkonsolosluğunda, İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, TİM Başkanı İsmail Gülle ve TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici’nin katılımlarıyla gerçekleştirilen ödül töreninde ise 2022 Haziran ayında gerçekleştirilecek Vivatech Paris etkinliğine ücretsiz katılma hak kazanan yazılım, yapay zeka, sağlık teknolojileri, IoT, gıda ve lojistik gibi farklı alanlarda teknolojik çözümler sunan başarılı kadın girişimciler açıklandı. AWE Kadın Girişimciler Akademisi’ne katılan TİM-TEB Girişim Evinin 38 kadın girişimcisi, Speed Mentoring etkinliklerine katılırken, MentorTalks’larda birbirinden değerli iş insanlarından tecrübe edinme fırsatı yakaladı. Aynı zamanda 38 kadın girişimcisi ABD pazarına açılma ve ihracat yapma konusunda özel eğitimler alırken hem ulusal hem de uluslararası ölçekte tanıtım destekleri gibi ayrıcalıklardan yararlandı.

“KURDUĞUMUZ GİRİŞİM EKOSİSTEMİNİN VERİMLİLİĞİNE İVME KATTI”

AWE Kadın Tekno Girişimciler ödül töreni konuşmasında TİM Başkanı İsmail Gülle, “TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde şimdiye kadar 212’si kadın girişimci olmak üzere bin 600’ün üzerinde girişimciye destek verdiklerini söyledi. Gülle, “Destek verdiğimiz kadın girişimcilerimiz bin 700’ü aşkın kişiye istihdam sağladı. Bu desteklerimizi ülke sathına yayıp, Türkiye’nin topyekûn kalkınmasına hizmet ediyoruz. TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde ABD Büyükelçiliği ile Türkiye’de bir ilke imza atarak başlattığımız Tekno Kadın Girişimciler Akademisi Programı, kurduğumuz girişim ekosisteminin verimliliğine ivme kattı. İki ülke arasındaki ortak projelerin bu ivmelenmeye ve ABD ile 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine hizmet edeceğine yürekten inanıyoruz. Girişimcimize şimdiye kadar verdiğimiz destekleri artırarak, daha fazla teknoloji girişimcimizi desteklemeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZE DESTEKLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ”

Ödül töreninde konuşan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “2013’ten bu yana TEB Girişim Bankacılığı ile Türkiye’nin dört bir yanındaki girişimcilere ulaşmak ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Banka olarak en çok gurur duyarak yaptığımız iş, girişimcilerimizi desteklemek. Çok aktif bir şekilde kadın girişimcilerle çalışıyoruz; bugün 30 bini ile aktif olarak çalıştığımız 70 binden fazla kadın ortaklı müşterimiz var. Bu bizim için önemli çünkü bir ekonominin kalkınabilmesi ve dünyada rekabet edebilmesi için kapsayıcılık oldukça önemli. Kapsayıcılığı toplumun bütününe yaymak için kadın girişimcileri daha çok desteklemek istiyoruz. Türkiye'deki kadın girişimciler dünyadaki rakiplerinden çok daha iyi, çok daha atılımcı ve çok daha dirençli, aynı zamanda daha iyi analiz yeteneklerine sahipler. TİM-TEB Girişim Evleri’nde hayata geçirdiğimiz AWE Tekno Kadın Girişimciler Akademisi Programı ile hem başlangıç evresinde hem de ticarileşmenin ileri seviyelerinde yer alan kadın liderliğindeki girişimlere ulaşarak büyümelerine destek olmayı amaçlamıştık. Bu programla 38 kadın girişimcimize mentorluk, danışmanlık, networking desteği verilirken, kurumsal firmalarla bir araya gelmeleri sağlandı. Kadın girişimcilerimize desteklerimizi artırarak girişimcilik ekosisteminin daha da güçlenmesine katkılarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

TİM-TEB Girişim Evi’nin Global Ödüllü kadın girişimcileri şöyle açıklandı:

Ödül alan kadın girişimcilerden Nehir Boyacıoğlu’nun kurucu ortağı olduğu İstanbul TİM-TEB Girişim Evi girişimi VAHAA, kullanıcılarının istediği yerde ve istediği mevsimde kendi meyve-sebzelerini topraksız olarak yetiştirmesini sağlayan IoT tabanlı ve mobil uygulama ile takip edilebilen akıllı bahçeler tasarlar.

Ödül alan kadın girişimcilerden Özgecan Üstgül’ün kurucusu olduğu İzmir TİM-TEB Girişim Evi girişimi MYTH. AI, Yapay Zekanın geldiği en son noktayla Desen ve Doku Tasarım Teknolojisi Geliştirerek Moda, Tekstil, Ev Tekstili, Ambalaj, Metaverse ve Oyun gibi tasarımları geliştiren tasarım teknolojisidir.

Ödül alan kadın girişimcilerden Banu Akgül’ün kurucusu olduğu İstanbul TİM-TEB Girişim Evi girişimi CONECTOHUB, Yapay Zeka Tabanlı İş ve Hedef Yönetim Platformu sayesinde şirketlerin stratejik hedefleri ile günlük operasyonlarını entegre ederek; strateji ve uygulamayı tek uygulama üzerinden verimli yönetmesi sağlanıyor ve 14 ülkeden 100’den fazla şirket tarafından kullanılıyor.

Ödül alan kadın girişimcilerden Gözde Büyükaçaroğlu’nun COO'su olduğu İstanbul TİM-TEB Girişim Evi girişimi VİVOO, dünyanın ilk aplikasyon ile okuma yapan ev tipi idrar testini geliştirdi. Kullanıcıların 11 sağlık parametresini idrarlarından takip etmelerini sağlayan uygulamaları aynı zamanda sonuçlara göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler de veriyor. Şirket; 60 bin kullanıcı ve 60'dan fazla ülkeye ihracat yaparak, insanların sağlık datalarına erişimlerini yaygınlaştırıp, evlerinden sağlık durumlarını gözlemlemek ve iyileştirmek adına aksiyon almalarına olanak sağlıyor.

Ödül alan kadın girişimcilerden Pınar Oğuz Ekim’in kurucusu olduğu İzmir TİM-TEB Girişim Evi girişimi ADVOARD ROBOTİCS, endüstriyel ve akademik alanda kullanılmak üzere tam otonom mobil robotlar ve yazılımlar geliştiren ve aynı zamanda kontrol çözümleri sunan bir firmadır. Filo halinde hareket eden robotları, yapay zekaya dayalı algoritmalar sayesinde minimum güzergâh uzunluğunda maksimum verimlilikle çalışıyor.

AWE TEKNO KADIN GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ’NE KATILAN KADIN GİRİŞİMCİLER NELERDEN YARARLANDI?

Akademi kapsamında erken evrede yer alan 23 kadın girişimciye yönelik Start Up programı, küresele yönelik büyüme hedefleri olan ileri seviye 15 kadın girişimci için ise Scale Up programı uygulandı.

Ekim 2021’de AWE Start Up Programında yer alan girişimcilere Strateji Eğitimi, Scale Up Programı yer alan girişimcilere ise Büyüme Eğitimi verilerek program başladı. Start Up programındaki girişimcilerle iş modeli danışmanlığı, sunum eğitimi ve etkili sunum hazırlama danışmanlık görüşmeleri, Scale Up programlarındaki girişimcilerle strateji ve finansman yönetimi danışmanlık görüşmeleri gerçekleştirildi. Program kapsamında iki grubun katılımına açık ihracat eğitimi düzenlendi.

Aralık ayında "ABD Ticaret Müsteşarlığı Girişimcilik Destekleri ve ABD'de Şirketleşme" ve "Uluslararası Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Yatırım Sürecine Hukuki Bakış" Webinarları düzenlendi.

Aralık ve ocak ayında kurumsal firma yöneticileri, yatırım ağı temsilcileriyle girişimcilerin bir araya geldiği Speed Mentoring etkinliğinde AWE Programı girişimcileri firmalarını tanıtma ve mentorluk hizmeti alma fırsatı yakaladı.

Kadın girişimcilerimizin TİM sosyal medya hesaplarında, TİM Report dergisinde tanıtımları yapıldı. Tekno Hayat programında 5 kadın girişimcimizin ürünlerini tanıttıkları röportajlar yayınlandı. Design Week etkinliğinde AWE programına katılan girişimcilerimize stant imkânı verildi.

Şubat ayında “Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin potansiyeli ve geleceği” temalı bir webinar düzenlendi.

Nisan ayında eski bir Nasa roket uzmanı, seri girişimci, Lingo'nun kurucusu Aishe Bowe ile webinar gerçekleştirildi.

Haziran 2022’de Paris’te düzenlenecek olan Vivatech etkinliğine gitmeye hak kazanacak 5 girişimcinin belirlenmesi için kadın girişimcinin sunumlarının dinlendiği Pitching Day düzenlendi.

