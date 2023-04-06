KOBİ'lere 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredi | Bankacılık Haberleri

İş Bankası, gerçek kişi tacirler ve KOBİ'lere Hoş Geldin Kredisi vermeye başladı.





Türkiye İş Bankası, bu yıl yeni müşterisi olan veya ürün ve hizmet kullanımını aktifleştiren gerçek kişi tacirlere ve KOBİ’lere Hoş Geldin Kredisi ile sıfır faizli kredi imkânı sağlıyor.

28 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında 50.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli kredi kullanılabiliyor. Hoş Geldin Kredisi’nden yararlanan yeni müşteriler, 1 yıl boyunca İnternet Şubesi ve İşCep üzerinden yapacakları 100 adet havale ve 100 adet EFT işlemi, 2 adet 10 yapraklı çek karnesi ve 10 adet çek tahsilatı içeren Hoş Geldin Paketi’ne de ücretsiz sahip olabiliyor.