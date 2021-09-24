  • Bigpara
  • Haberler
  • Yatırım Sözlüğü
  • Nedir bu baz etkisi?
‹ Önceki Haber Bir ülkenin toplu özeti: Ödemeler Dengesi Bir ülkenin toplu özeti: Ödemeler Dengesi Sonraki Haber › Zorunlu karşılık ne kadar kritik? Zorunlu karşılık ne kadar kritik?

Nedir bu baz etkisi?

24.09.2021 - 16:30
Nedir bu baz etkisi? | Yatırım Sözlüğü

Baz etkisi kavramı, genellikle enflasyon ile beraber karşımıza çıkmaktadır. Peki, nedir bu baz etkisi?

Baz etkisi (base effect), iki dönem arasında bir değişim hesaplanırken, değişime referans alınan dönemde normalden büyük ölçüde düşüş veya yükseliş olması durumunda değişimin hesaplandığı döneme yansıyan etkiyi ifade etmek için kullanılır.

Örnek vermek gerekirse:

2020 yılı mayıs ve haziran aylarında aylık enflasyon rakamlarında normal seyrin dışında artışlar yaşanmıştı. Yılın sonuna doğru geldiğimizde, ekim ve kasım aylarında da aylık enflasyonlarda çok ciddi artışlar görüldü. Dolayısıyla yıllık bazda bakılırsa, enflasyonda normal akışın dışında, mayıs-haziran ve ekim-kasım aylarındaki gerçekleşmeler ana hesabı bozar hale geldi. 2021 yılında mayıs-haziran ve ekim-kasım aylarına gelindiğinde enflasyon, baz etkisinden kaynaklı nispeten düşüş trendine girecektir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8543 Değişim: -0,15%
Düşük 8,8540 27.09.2021 Yüksek 8,8753
Açılış: 8,8674
10,4022 Değişim: -0,26%
Düşük 10,3857 27.09.2021 Yüksek 10,4175
Açılış: 10,4175
498,77 Değişim: -0,06%
Düşük 498,51 27.09.2021 Yüksek 499,58
Açılış: 499,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.