Nedir bu baz etkisi? | Yatırım Sözlüğü

Baz etkisi kavramı, genellikle enflasyon ile beraber karşımıza çıkmaktadır. Peki, nedir bu baz etkisi?

Baz etkisi (base effect), iki dönem arasında bir değişim hesaplanırken, değişime referans alınan dönemde normalden büyük ölçüde düşüş veya yükseliş olması durumunda değişimin hesaplandığı döneme yansıyan etkiyi ifade etmek için kullanılır.

Örnek vermek gerekirse:

2020 yılı mayıs ve haziran aylarında aylık enflasyon rakamlarında normal seyrin dışında artışlar yaşanmıştı. Yılın sonuna doğru geldiğimizde, ekim ve kasım aylarında da aylık enflasyonlarda çok ciddi artışlar görüldü. Dolayısıyla yıllık bazda bakılırsa, enflasyonda normal akışın dışında, mayıs-haziran ve ekim-kasım aylarındaki gerçekleşmeler ana hesabı bozar hale geldi. 2021 yılında mayıs-haziran ve ekim-kasım aylarına gelindiğinde enflasyon, baz etkisinden kaynaklı nispeten düşüş trendine girecektir.

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