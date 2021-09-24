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Bir ülkenin toplu özeti: Ödemeler Dengesi

24.09.2021 - 15:49
Bir ülkenin toplu özeti: Ödemeler Dengesi | Yatırım Sözlüğü

Ödemeler dengesi, bir ülkenin toplu özetini sunması nedeniyle oldukça önemli olurken; temel olarak üç kategoriden oluşur.

Ödemeler dengesi veya bilançosu, bir ülkedeki bireylerin ve kurumların diğer ülkelerdeki bireyler ve kurumlarla yaptığı tüm ekonomik işlemlerin kaydedildiği istatistiki bir tablodur. Bu bilanço, ekonomistler, bankacılar, iş insanları ve dövizle işlem yapanlar tarafından yakından izlenmektedir. Ödemeler dengesi verileri aylık, üç aylık ve yıllık dönemler halinde yayımlanabilir.

Ödemeler dengesi, bir ülkenin ekonomik, iktisadi ve mali unsurlarını içerdiği için, ülkenin maliye kısmı ile ilgilenen kişiler tarafından hazırlanmaktadır ve bu bilanço istatistiki bir belge olarak öne çıkmaktadır.

Ödemeler dengesi, temel olarak üç kategoriden oluşmaktadır. Bunlar; cari işlemler hesabı, sermaye hesabı, finans hesabıdır.

Cari işlemler hesabı, mal, hizmet ve gelir akımlarına ilişkin işlemleri gösterirken; sermaye hesabı ise üretilmeyen ve finansal olmayan varlıklara ilişkin işlemler ile sermaye transferi yoluyla oluşan akımları içerir. Finans hesabı da, bu iki hesabın toplamının nasıl finanse edildiğini gösterir.


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