Gayrimenkul Sertifikası nedir? | Yatırım Sözlüğü

Gayrimenkul Sertifikası, gayrimenkul projelerinin herkesin ortak olabileceği küçük paylara bölünerek oluşturulmasıdır. Peki, Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır, avantajları nelerdir?

İnşaat halinde olan ya da inşa edilecek bir projenin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen menkul kıymete Gayrimenkul Sertifikası denir. Gayrimenkul Sertifikası, bir gayrimenkul alacak kadar birikime sahip olmayan, ancak gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için ideal bir yatırım aracıdır. Yatırımcılara sertifika biriktirerek konut sahibi olma fırsatı sunmaktadır. Gayrimenkul Sertifikasının gayrimenkul yatırımına göre avantajı, yatırımcı borçlanmadan bütçesi kadar gayrimenkul yatırımına ortak olabilecektir.

Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul’da işlem görürken, yatırımcılar menkul kıymeti ikinci elden satın alarak sertifikalarını istedikleri kadar çoğaltma ya da isterlerse yine Borsa İstanbul’da satıp kar sağlama imkanına sahiptir. Alım-satım işlemleri, güvenilir, şeffaf ve serbest piyasa ortamında gerçekleştirilir.

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