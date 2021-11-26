  • Bigpara
  • Haberler
  • Yatırım Sözlüğü
  • Gayrimenkul Sertifikası nedir?
‹ Önceki Haber Hisarcıklıoğlu: Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artırılmalı Hisarcıklıoğlu: Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artırılmalı Sonraki Haber › Kira Sertifikası (sukuk) nedir? Kira Sertifikası (sukuk) nedir?

Gayrimenkul Sertifikası nedir?

26.11.2021 - 16:10
Gayrimenkul Sertifikası nedir? | Yatırım Sözlüğü

Gayrimenkul Sertifikası, gayrimenkul projelerinin herkesin ortak olabileceği küçük paylara bölünerek oluşturulmasıdır. Peki, Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır, avantajları nelerdir?

İnşaat halinde olan ya da inşa edilecek bir projenin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen menkul kıymete Gayrimenkul Sertifikası denir. Gayrimenkul Sertifikası, bir gayrimenkul alacak kadar birikime sahip olmayan, ancak gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için ideal bir yatırım aracıdır. Yatırımcılara sertifika biriktirerek konut sahibi olma fırsatı sunmaktadır. Gayrimenkul Sertifikasının gayrimenkul yatırımına göre avantajı, yatırımcı borçlanmadan bütçesi kadar gayrimenkul yatırımına ortak olabilecektir.

Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul’da işlem görürken, yatırımcılar menkul kıymeti ikinci elden satın alarak sertifikalarını istedikleri kadar çoğaltma ya da isterlerse yine Borsa İstanbul’da satıp kar sağlama imkanına sahiptir. Alım-satım işlemleri, güvenilir, şeffaf ve serbest piyasa ortamında gerçekleştirilir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3499 Değişim: 2,92%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
13,9806 Değişim: 3,81%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
711,96 Değişim: 3,14%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.