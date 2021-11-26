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Hisarcıklıoğlu: Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artırılmalı

26.11.2021 - 15:22
Hisarcıklıoğlu: Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artırılmalı | Ekonomi Haberleri

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, asgari ücretin enflasyon oranı üzerinde artırılması, işletmelerin ise sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından 2022 asgari ücret zammı görüşmelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, “Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli. Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı. Asgari ücrette vergi kaldırılmalı. Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli. Asgari ücret desteği artırılmalı. İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmeli” ifadelerine yer verdi.


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