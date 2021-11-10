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Basit faiz nedir, nasıl hesaplanır?

10.11.2021 - 19:52
Basit faiz nedir, nasıl hesaplanır? | Yatırım Sözlüğü

Finansal piyasalarda faiz konusunun önemi büyük olurken; yatırımcı açısından da basit ve bileşik faizin anlamı ve ayrımı kritiktir. Biz bu yazıda basit faizden bahsedeceğiz.

Basit faiz en sade anlatımıyla, yatırımcının belli bir miktar parasının belli bir vade içerisinde faizlendirilmesi anlamına gelmektedir. Yani, anapara üzerinden hesaplanan faiz oranıdır. Yatırımcının belirlediği vade içerisinde para sadece bir defa faizlendirilmektedir. Vade sonunda da ana para ve faiz getirisi toplam para olarak elde edilmektedir.

Basit faizde amaç anaparanın artırılması olup, genellikle bankalarda kullanılmaktadır. Yatırımcı, anaparasını dilediği bankanın vadeli hesabına yatırarak, tercih ettiği vadede faiz işletilmesini sağlar.

Basit faiz nasıl hesaplanır?

Basit faiz oranında aylık faiz oranı ay üzerinden, yıllık faiz oranı ise yıl üzerinden hesaplanır. Faiz tutarı; Anapara x Faiz Oranı x Vade formülüyle hesaplanır. Buradaki vade, faiz aylık hesaplanıyorsa ay olarak, yıllık hesaplanıyorsa yıl olarak alınır.

Örnek üzerinden gitmek gerekirse; 10.000 TL’nin 6 ay vadeli, yıllık yüzde 10 faizle vadeli mevduat yapılması halinde, vade sonunda faiz getirisi 500 TL olacaktır. Hesaplanması da şöyledir:

10000(anapara) x 0,10(yıllık faiz) x 0,5(1/2 yıl)=500

 


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