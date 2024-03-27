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Yerli ve milli kaska görüntüleme sistemi Tulgar... Kaan pilotlarının gözü olacak

27.03.2024 - 12:25 | Son Güncelleme :
Yerli ve milli kaska görüntüleme sistemi Tulgar... Kaan pilotlarının gözü olacak | Teknoloji Haberleri

Türkiye'nin ilk yerli ve milli muharip uçağı Kaan'ın kaska entegre görüntüleme sistemi Tulgar, Kaan pilotlarının adeta gözü olacak. CNN Türk ekibi, sistemin üretildiği Ankara'nın Akyurt ilçesindeki ASELSAN tesislerini ziyaret etti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı Kaan'ın pilotları tarafından giyilecek özel kasklar ASELSAN tarafından geliştiriliyor. Pilotların ölçülerine göre üretilecek bu kaskların en büyük özelliği ise kasklara entegre yerli ve milli görüntüleme sistemi Tulgar'a sahip olmaları. Kaskın içinde yer alacak görüntüleme sistemi Tulgar ile kaskı takan pilot, uçuş sırasında oldukça geniş bir görüş açısına sahip olacak. İleri görüş teknolojisine sahip olan sistem, pilota gece vakti sayısal görüşü, renk ve hassas kafa takibi gibi avantajlar sunuyor. Kaan pilotları bu sistem ile daha konforlu bir uçuş gerçekleştirecek. 

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YERLİ VE MİLLİ YAZILIM 

CNN Türk ekibi ise Tulgar sisteminin üretildiği tesisleri ziyaret etti. ASELSAN'ın Akyurt ilçesindeki tesislerde bulunan yetkililer, bu sistemin yazılımının yerli ve milli olarak üretildiğinin altını çizdi. Sistemin yerli ve milli olması uçuş ve pilot güvenliği açısından oldukça önemli.

RENKLİ ARAYÜZ 

Tulgar sisteminde kullanılacak renkli arayüzün dünyada ilk defa kullanılacağı belirtildi. ASELSAN yetkilileri bugüne kadar benzer sistemlerin çoğunun yeşil üzerine tek renkli bir görüntü sağladığını, Tulgar'ın arayüzünün ise pilota çok renkli bir görüntü sağlayacağını söyledi. Bu durumun pilota dost düşman unsuru ayrımı yapmasını sağlayacağını söyleyen yetkili, pilotların iş yükünün azalacağını ve uçuş güvenliğinin artacağını ifade etti. Ayrıca sistemin uçuş sırasında pilotları rahatsız edecek gürültüleri de engelleyeceği vurgulandı. 

TESTLERİ DEVAM EDİYOR 

ASELSAN yetkilileri Tulgar'ın kritik testlerinin devam ettiğini açıkladı. Testlerde ASELSAN tarafından pilotların kafa hareketlerini taklit eden robotik bir sistem kullanılıyor. Bunun yanında vizör yansıtmalı başka bir sistemde ise iki göze de yansıtma yapılma testleri yapılıyor. Bu işlemlerde görüntüleme ve renklerle ilgili hassas ayarlama yapılıyor. Bunun yanında pilotların kasktan elde edeceği görüntü tesislerde bulunan simülasyon sisteminde test ediliyor. 


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